Varování před tsunami ženu neodradilo. Velké vlny šla vyhlížet na pláž i s vnukem

Zatímco úřady v několika zemích Pacifiku minulý týden spouštěly evakuační plány kvůli hrozbě tsunami, způsobené silným zemětřesením u ruské Kamčatky, obyvatelka Peru zareagovala opačně. Seniorka z Limy se rozhodla vydat k moři – a vzala s sebou i svého vnuka, napsal server DailyMail.

„Chtěla jsem něco vidět, nikdy jsem tsunami naživo neviděla,“ vysvětlila svůj motiv v televizi Latina Noticias. „A vzala jsem vnuka, aby se taky podíval a něco se naučil.“

Varování před vlnami přišlo ve středu ráno, kdy Peruánci sledovali zprávy o zemětřesení o síle 8,8 stupně, které udeřilo u pobřeží Kamčatky. V reakci na to vláda uzavřela 65 ze 121 přístavů v Pacifiku a vyzvala obyvatele, aby se drželi dál od pobřeží.

Peruánka, která bydlí v oblasti Chorrillos v Limě, se však podle svých slov příliš nebála. „Řekli, že je to jen preventivní, že to není vysoce rizikové. Tak to chápu. Nevíme, jak vysoké ty vlny budou,“ prohlásila.

Její klidná reakce v kontrastu s obavami jiných se rychle rozšířila po sociálních sítích. Záběry ženy, jak se bez obav dívá směrem k oceánu, zatímco jiní spěchají do bezpečí, se staly virálními. Ženě ani vnukovi se nic nestalo.

Zemětřesení mělo následky v několika zemích. Na ruském ostrově Severo-Kurilsk se vlna přehnala přístavem a zaplavila rybářský závod. Podle starosty města dosáhla až k památníku z druhé světové války, 400 metrů od pobřeží. Zahynul jeden člověk a několik dalších utrpělo zranění, včetně pacienta, který vyskočil z nemocničního okna.

V Japonsku úřady nařídily evakuaci téměř dvou milionů lidí. Přestože později byla hrozba přehodnocena na nižší stupeň, vlny až 70 centimetrů byly zaznamenány i ve čtvrtek.

V japonské prefektuře Mie zahynula žena při cestě do evakuačního centra, když sjela autem z útesu. Dalších deset lidí, většinou z ostrova Hokkaidó, bylo zraněno.

Menší tsunami dorazila i na americké západní pobřeží. V kalifornském městě Crescent City naměřili vlny vysoké přes jeden metr.