Po téměř pětihodinovém jednání Putina se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov novinářům, že Rusko a USA nedospěly ke kompromisu.
Peskov na otázku novinářů, zda Putin při schůzce americký plán odmítl, odpověděl, že taková formulace by byla nesprávná. „Věc spočívá v tom, že taková přímá výměna názorů se včera uskutečnila poprvé, a jak bylo včera řečeno, některé věci byly přijaty, jiné označeny za nepřijatelné, ale to je normální pracovní proces při hledání kompromisu,“ řekl mluvčí.
Peskov také prohlásil, že rusko-amerických jednání bude tolik, kolik jich bude zapotřebí k dosažení míru. Úspěch rozhovorů ale závisí na jejich diskrétnosti, uvedl. Dodal, že Kreml nezveřejní detaily z jednání.
Rusko a USA se vyřešení krize na Ukrajině nijak nepřiblížily, ani nijak nevzdálily, řekl po jednání v Kremlu Ušakov. Podle poradce dosud nebylo nalezeno řešení ohledně otázky území, americká strana ale Rusům předložila svoje návrhy. „Zatím jsme nenašli kompromis, ale je možné diskutovat o některých amerických řešeních,“ řekl.
Rusko požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Kyjev takový požadavek odmítá.
Peskov také uvedl, že rozhodnutí EU ukončit dovoz ruského plynu do roku 2027 sníží konkurenceschopnost bloku a povede k vyšším cenám pro spotřebitele.
Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se v noci dohodla na ukončení dovozu plynu z Ruska s Evropským parlamentem. Krok má přispět k ukončení závislosti na ruském plynu a posílení energetické bezpečnosti EU. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament a členské státy Rady EU.
„Evropa tím odsuzuje sama sebe k mnohem dražším zdrojům energie, což nevyhnutelně povede k následkům pro evropskou ekonomiku a ke snížení konkurenceschopnosti Evropy,“ uvedl Peskov.
Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) i dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Podíl Ruska na dovozu plynu do EU činil v říjnu 12 procent, což je pokles oproti 45 procentům před začátkem rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na začátku invaze platily měsíčně evropské státy až 12 miliard eur (přibližně 290 miliard Kč) za ruské energie, nyní je to přibližně 1,5 miliardy eur (36 miliard Kč). Cílem je podle ní srazit tyto výdaje na nulu.
EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska a byly tím méně náchylné k vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu.