Rusové se připravují na masivní útok, dávejte pozor, varoval Ukrajince Zelenskyj

Již během noci může Rusko podniknout další rozsáhlý útok na Ukrajinu, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Fedorov původně oznámil, že v Záporoží byli zabiti čtyři lidé a dalších šest utrpělo zranění. Oblastní centrum zasáhlo devět ruských klouzavých leteckých pum. Další lidé mohou být pod ruinami.
„Dnes večer a v dalších hodinách je obzvláště důležité věnovat velkou pozornost varováním před nálety,“ řekl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu. „Rusové se připravili na masivní útok. Prosím, dávejte na sebe pozor,“ dodal.
Již v noci na sobotu v Charkově po zásahu ruskou leteckou pumou jeden člověk zahynul a zraněno bylo devět lidí včetně šestiletého dítěte, uvedl náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Z trosek se záchranářům podařilo vyprostit osm lidí, informoval později starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov.
Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.