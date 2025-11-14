USA spustily operaci Jižní kopí proti narkoteroristům. Příkaz dal Trump

Mise má podle Hegsetha „bránit vlast“ a odstranit „narkoteroristy“ ze západní polokoule, kterou budou Spojené státy chránit, protože je jejich sousedem. Více podrobností ohledně operace ministr neuvedl. Misi povede velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Při těchto úderech dosud zahynulo 76 lidí. Prezident Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v říjnu Spojené státy vyzval, aby údery proti lodím ukončily. Útoky zároveň označil za mimosoudní popravy.
Nejmenovaný činitel amerického ministerstva obrany ve čtvrtek uvedl, že USA v pondělí provedly už 20. útok proti plavidlu v Karibském moři, jehož posádka podle nich pašovala nelegální drogy. „Úder byl proveden v Karibském moři. Čtyři narkoteroristé byli zabiti, nikdo nepřežil,“ uvedl činitel Pentagonu.