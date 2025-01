Šéf úřadu slovenského katastru po výzvách politiků ohlásil rezignaci

Vicepremiér Tomáš Taraba v nedělní televizní diskusi tvrdil, že Celler si psal s hackery, kteří žádali výkupné. Celler to odmítl. „Musel mi někdo nabourat účet. Mohl mi i někdo zevnitř (úřadu) od IT nabourat účet a něco udělat tak, aby mě poslali pryč,“ řekl TA3 Celler. Do čela ÚGKK ho Ficova vláda jmenovala před rokem.

Slovenští vládní politici dříve tvrdili, že kybernetický útok na systémy ÚGKK byl největší svého druhu v historii Slovenska a že útočníci mohli být z Ukrajiny. Samotný útok úřady potvrdily až s odstupem několika dnů od jeho provedení.

Pracoviště slovenského katastru mezitím sice postupně začala v omezeném režimu obnovovat činnost, jeho elektronický systém nefunguje ani dva týdny od útoku hackerů. Mimo provoz ještě zůstal mimo jiné katastrální odbor okresního úřadu v Bratislavě.

ÚGKK dříve tvrdil, že své databáze obnovuje ze záložních souborů a že údaje na listech vlastnictví nebyly pozměněné.

Realitní makléři a finanční poradci po kybernetickém útoku na slovenský katastr upozornili, že řádné fungování katastru je podmínkou pro převody nemovitostí či poskytování hypotečních úvěrů.