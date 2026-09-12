Magyar chce změnit zákon o adopcích pro stejnopohlavní páry. Za Orbána to nešlo

Podle zákona, který v roce 2020 prosadila Orbánova národně konzervativní strana Fidesz, musel žádosti svobodných osob o adopci schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz.
„Můžeme jednoznačně prohlásit, že tento systém změníme: v takových případech by neměl rozhodovat ministr, politik..., ale spíše odborníci schopní posoudit podmínky, za nichž může dané malé dítě dosáhnout... života, který mu umožní stát se šťastným a harmonickým členem společnosti,“ uvedl na tiskové konferenci Magyar. Ten v dubnu v drtivém volebním vítězství porazil Orbána, který byl u moci 16 let.
Orbán se stylizoval do role obránce takzvaných křesťanských hodnot před západním liberalismem. Prosadil zákony, které znemožňují změnu pohlaví v osobních dokladech, fakticky zastavily možnost adopce dětí stejnopohlavními páry a zakázaly ve školách materiály považované za propagandu homosexuality nebo změny pohlaví.
Maďarsko nikdy nepovolilo sňatky osob stejného pohlaví, ale stále uznává registrované partnerství.
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14. dubna 2025