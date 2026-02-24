Britská policie propustila exministra Mandelsona, který figuruje v Epsteinově kauze

Britská policie v noci na dnešek po několika hodinách zadržování propustila na kauci bývalého ministra a někdejšího velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona. Informovala o tom agentura AP. Policie se o Mandelsona zajímá v souvislosti s kauzou amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, konkrétně pak kvůli podezřením ze zneužití veřejné funkce.

Mandelson měl podle médií blízké vztahy s Epsteinem. Kvůli tomu byl loni v září odvolán z postu britského velvyslance ve Washingtonu. Musel také odejít z Labouristické strany a v únoru oznámil rezignaci na mandát v horní komoře parlamentu.

V únoru policie oznámila, že Mandelsona vyšetřuje ohledně zneužití pravomoci. Toho se Mandelson podle médií mohl dopustit v roce 2009, když byl ve funkci ministra obchodu. Podle dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti Mandelson Epsteinovi poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie tehdy chystala na záchranu eura.

Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem spravedlnosti
Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově zveřejněných fotkách takzvaných Epsteinových spisů.
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem spravedlnosti
Kauza Epstein v Británii. Portréty premiéra Keira Starmera a Andrewa Mountbatten Windsora před sídlem premiéra v Downing Street (4. února 2026)
Kauza má dopad i na britského premiéra Keira Starmera. Vláda nechala jmenovat Mandelsona velvyslancem, ačkoliv vládní představitelé měli informace o vztazích mezi ním a Epsteinem.

V souvislosti s tím rezignoval například šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Britská policie v souvislosti s Epsteinovou kauzou minulý týden na několik hodin zadržela a vyslechla bratra krále Karla III. Andrewa Mountbattena-Windsora.

Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

