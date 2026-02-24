Mandelson měl podle médií blízké vztahy s Epsteinem. Kvůli tomu byl loni v září odvolán z postu britského velvyslance ve Washingtonu. Musel také odejít z Labouristické strany a v únoru oznámil rezignaci na mandát v horní komoře parlamentu.
V únoru policie oznámila, že Mandelsona vyšetřuje ohledně zneužití pravomoci. Toho se Mandelson podle médií mohl dopustit v roce 2009, když byl ve funkci ministra obchodu. Podle dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti Mandelson Epsteinovi poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie tehdy chystala na záchranu eura.
Kauza má dopad i na britského premiéra Keira Starmera. Vláda nechala jmenovat Mandelsona velvyslancem, ačkoliv vládní představitelé měli informace o vztazích mezi ním a Epsteinem.
V souvislosti s tím rezignoval například šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Britská policie v souvislosti s Epsteinovou kauzou minulý týden na několik hodin zadržela a vyslechla bratra krále Karla III. Andrewa Mountbattena-Windsora.
Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.