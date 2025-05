Mnichovské státní zastupitelství muselo přerušit Bystroňovo vyšetřování kvůli tomu, že se politik ze Spolkového sněmu, který jej už dříve imunity zbavil, přesunul do Evropského parlamentu, kde s novým mandátem europoslance získal novou imunitu.

Po úterním hlasování tak vyšetřování Bystroně pro podezření z praní špinavých peněz a úplatkářství může pokračovat.

O zbavení imunity v předchozím případu žádalo mnichovské státní zastupitelství, které Bystroně obvinilo v souvislosti se zveřejněním fotomontáže několika politiků včetně bývalé německé kancléřky Angely Merkelové, současného kancléře Olafa Scholze či bývalého předsedy EP Martina Schulze. Fotomontáže se podle prokuratury snažily vyvolat dojem, že zmínění politici hajlují.

Bystroň se hájil tím, že jeho vyšetřování je politicky motivované. Odvolával se i na uměleckou svobodu. Obvinění bylo podle něj vykonstruované, aby ho poškodilo před loňskými volbami do EP.

Petr Bystroň se narodil v bývalém Československu a do Německa odešel s rodiči v 80. letech. Loni na jaře kolem něj vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského portálu Voice of Europe přijímal úplatky, aby jako poslanec Spolkového sněmu v Berlíně jednal v zájmu Ruska. Bystroň odmítá, že by porušil zákony.

Alternativu pro Německo minulý týden německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.