Na ruskou agresi není odpovědí appeasement, ale silná reakce, řekl Pavel

Na agresivní chování Ruska není odpovědí appeasement, ale je třeba mu čelit silou a rozhodnou globální reakcí, řekl v úterý pozdě večer český prezident Petr Pavel ve svém vystoupení před Radou bezpečnosti OSN v New Yorku. Rusko podle něj neusiluje o mír, ale ve skutečnosti jím i mezinárodním právem pohrdá a systematicky porušuje základní zásady mírového soužití.
Prezident České republiky Petr Pavel hovoří během zasedání Rady bezpečnosti v...

Prezident České republiky Petr Pavel hovoří během zasedání Rady bezpečnosti v sídle Organizace spojených národů. (23.září 2025) | foto: AP

„Rusko, jak je všem zřejmé, neusiluje o mír,“ zdůraznil Pavel, podle něhož Rusko jen předstírá připravenost k dialogu, zatímco porušuje základní zásady Charty OSN a snaží se zabrat další území a rozšířit svou sféru vlivu. „A bude v tom pokračovat, dokud mu to mezinárodní společenství bude umožňovat,“ prohlásil český prezident.

Pavel připomněl, že Ukrajina už léta dennodenně čelí útokům na civilisty, infrastrukturu a někdy i na zahraniční diplomatické mise. „Nedávné návrhy na ‚výměnu území‘ a pokračující vojenská eskalace svědčí o jeho (ruském - pozn. red.) pohrdání mírem a mezinárodním právem.“

Ve svém několikaminutovém projevu také „co nejdůrazněji“ odsoudil nedávné proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru. Podle Pavla to nebyl ojedinělý incident, ale „součást záměrné strategie Ruska zastrašovat své sousedy a testovat meze mezinárodního práva“.

Česko s Polskem - ale také s Estonskem a Rumunskem, jejichž vzdušný prostor Rusko v posledních dnech taktéž narušilo - vyjadřuje plnou solidaritu a oceňuje jejich rozhodnou reakci na tento „zjevný akt agrese“, podotkl.

Český prezident také vyslovil přesvědčení, že Ukrajina musí být klíčovým aktérem mírových jednání a musí schválit mírovou dohodu. „Agresor nemůže být odměněn za nezákonné použití síly; pro spravedlivý a trvalý mír je nezbytná odpovědnost a plná náhrada způsobených škod,“ nechal se také slyšet.

V závěru svého proslovu pak Pavel vyzval všechny členy mezinárodního společenství, a zejména Čínu, aby „převzali svou odpovědnost a přestali umožňovat tuto rozvratnou agresivní válku, která hrozí dalším eskalováním a ohrožuje globální mír.“

