„Tématem bude aktuální dění ve světě,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky na síti X.
Naposledy Pavel s Amanpourovou mluvil letos v dubnu v Praze na konferenci Money Money Money. Tu pořádala česká televizní stanice CNN Prima NEWS. Tehdy novinářce například řekl, že ví, „jak je obtížné říct Donaldu Trumpovi něco, co nechce slyšet“.
Řeč tehdy přišla i na válku na Ukrajině a postup Rusů na bojišti. „Ztráty v ruské armádě rostou. A teď už jsou vyšší než schopnost Ruska nabírat nové vojáky,“ popsal Pavel.
Poprvé britsko-íránská novinářka Pavla vyzpovídala krátce poté, co byl zvolen prezidentem, a to v únoru 2023. Už tehdy se jej ptala na ruskou invazi a její možný konec, ale i na roli střední a východní Evropy v NATO nebo na Čínu a její vztah k Rusku.