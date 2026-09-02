Prezident Pavel poskytne rozhovor novinářce Christiane Amanpourové

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  18:36aktualizováno  18:36
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Americká novinářka Christiane Amanpourová (13. února 2026)

Americká novinářka Christiane Amanpourová (13. února 2026) | foto: ČTK

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Český prezident Petr Pavel ve středu večer poskytne rozhovor slavné americké novinářce Christiane Amanpourové. Ta s ním na stanici CNN International mluvila už i několikrát v minulosti. Téma středečního interview Hrad nespecifikoval.

„Tématem bude aktuální dění ve světě,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky na síti X.

Naposledy Pavel s Amanpourovou mluvil letos v dubnu v Praze na konferenci Money Money Money. Tu pořádala česká televizní stanice CNN Prima NEWS. Tehdy novinářce například řekl, že ví, „jak je obtížné říct Donaldu Trumpovi něco, co nechce slyšet“.

Řeč tehdy přišla i na válku na Ukrajině a postup Rusů na bojišti. „Ztráty v ruské armádě rostou. A teď už jsou vyšší než schopnost Ruska nabírat nové vojáky,“ popsal Pavel.

Poprvé britsko-íránská novinářka Pavla vyzpovídala krátce poté, co byl zvolen prezidentem, a to v únoru 2023. Už tehdy se jej ptala na ruskou invazi a její možný konec, ale i na roli střední a východní Evropy v NATO nebo na Čínu a její vztah k Rusku.

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