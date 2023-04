Chci, aby rozhovory o vstupu Ukrajiny do EU začaly letos, řekl Pavel Zelenskému

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Členství Ukrajiny v EU a NATO není podle Pavla otázkou jestli, ale kdy, uvedl český prezident na Twitteru. Zelenského podle svého vyjádření na sociálních sítích ujistil o tom, že Česká republika bude hlasem, který připomíná, že Ukrajina si zaslouží být plnohodnotným členem rodiny demokratických zemí se vším všudy.

Tiskovou konferenci Zelenskyj začal minutou ticha za oběti pátečních útoků Ruska na Ukrajinu, při kterých přišly o život také děti. Zelenskyj poděkoval Čechům a Slovákům za pomoc a za dodávky vojenské techniky, která zachraňuje ukrajinské životy.

„Nejdůležitějším závěrem je, že nemá existovat tabu v dodávkách zbraní na Ukrajinu. Je třeba dodat všechno, co pomůže: dělostřelectvo, raketomety, minomety,“ uvedl Zelenskyj a dodal, že se Ukrajina připravuje na protiofenzivu. Podrobnosti ale odmítl sdělit.

Český prezident Pavel ujistil Zelenského, že Česko bude nadále poskytovat pomoc Ukrajině. Po jednání se Zelenským také uvedl, že spolupráce s Ukrajinou bude pokračovat různými formami, nejen v dodávkách vojenského materiálu. „Ať už to bude formou darů, komerční přes naše privátní subjekty, nebo spoluprací přes třetí strany,“ uvedl český prezident.

Pavel dále uvedl, že ČR má připravené projekty v pěti klíčových oblastech pro rekonstrukci Ukrajiny, např. ve zdravotnictví, energetice či bydlení. Prezidenti Česka, Ukrajiny a Slovenska v pátek v Kyjevě také podepsali deklaraci o spolupráci a partnerství, informovala kancelář české hlavy státu.

Pro Pavla, který byl do funkce uveden letos v březnu, se jedná o první cestu na Ukrajinu od začátku ruské invaze.

Oba státníci nejprve navštívili město Borodjanka. Na místě si prohlédli domy poničené ruskými útoky. Borodjanka stejně jako například město Irpiň patří mezi symboly válečných zločinů, ze kterých Ukrajina obviňuje Rusko.

Zničené město Pavlovi připomíná zkázu z jiných dějišť vleklých konfliktů, jako je Afghánistán nebo země bývalé Jugoslávie. „Myslel jsem, že už to nikdy neuvidím, zvlášť takhle zblízka a v Evropě. Je to smutný pohled,“ řekl český prezident novinářům v Borodjance.

„Ukrajince to naštěstí nezlomilo a jsem moc rád, že to nezlomilo ani ostatní státy. Myslím, že Rusko ukázalo tolik inklinace k barbarství, že mě to už ani moc nepřekvapuje,“ řekl Pavel.

Na místo zamířili přímo z nádraží nedaleko Kyjeva, kam dojeli po celonoční cestě z Polska.

V Borodjance, kam dorazili kolem 9:00 místního času (8:00 SELČ), zůstali několik minut, během kterých si prohlédli ruiny obytných domů poničených ruskými raketami leteckým bombardováním. Podívali se také na graffiti známého umělce Banksyho, na kterém malý chlapec poráží dospělého muže.

„Se Zuzanou Čaputovou oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát,“ uvedl prezident Pavel na Twitteru.

Buča by měla být memento

Pavel poté na Ukrajině navštívil i město Buča, ve kterém po ruské okupaci zůstaly stovky mrtvých.

„Myslím, že by to pro náš všechny mělo být memento, abychom něco takového už nedopustili,“ řekl Pavel v Buči. Dodal, že Česko nesmí Ukrajince nechat samotné. „Protože v okamžiku, kdy je začneme opouštět, kdy naše pomoc začne slábnout, tak v tom samozřejmě zůstanou sami a pak bude velice těžké, aby uspěli. A je v našem zájmu, aby uspěli, protože to, za co tady bojují, to je i základ našeho hodnotového světa,“ řekl prezident českým novinářům.

Skutečnost, že ruskou invazi nelze ignorovat, připomněla i prezidentka Čaputová. „Nemůžeme si dovolit odvracet zrak od ruské války na Ukrajině,“ uvedla.

Zuzana Čaputová Do Kyjeva sa vraciam po necelom roku od mojej poslednej návštevy, ktorá ma zasiahla na celý život. Od tejto návštevy je môj postoj k vojne nie politický, ale hlboko ľudský. A verím, že by to pohlo s každým bez ohľadu na to, aké informačné zdroje zvykne sledovať.



Realita vojny, z ktorej mnohí môžu už pociťovať únavu, nás však zasahuje aj v čase, keď už o nej niektorí nechcú ani počuť. Práve vďaka tomu, že demokratický svet posledný rok neodvracal zrak, je dnes Kyjev mesto fun...gujúce takmer normálnym životom a front sa posunul na východ Ukrajiny, ďalej od našich hraníc. Niektoré ruiny sa postupne premieňajú na modulárne domy, tým šťastnejším rodinám sa vrátili aj deti, ktoré im boli okupantami ukradnuté. Tento posun znamená, že naša pomoc má zmysel, približuje nás bližšie k mieru a ďalej od agresora. Dnešné nočné hanebné útoky na niektoré ukrajinské mestá, vrátane Dnipra alebo Umanu, pri ktorých zahynuli nevinní civilisti nám pripomínajú, že si nemôžeme dovoliť odvrátiť zrak. 70 70

V tamním kostele jsou vystaveny desítky fotografií, které zachycují oběti ruské invaze, včetně ikonických fotografií, díky kterým se Buča stala jedním ze symbolů válečných zvěrstev.

U kostela se prezident setkal se svým přítelem, se kterým má společnou armádní minulost, a s jeho ženou. Manželský pár bydlí v Buči, odkud před ruskými invazními vojsky stihl včas uprchnout. Jeho dům ale ruští vojáci poničili.

Nová éra česko-slovenských vztahů

Na termínu cesty na Ukrajinu se Pavel dohodl krátce po své inauguraci telefonicky se Zelenským. Že se cesta uskuteční společně s Čaputovou, která již na Ukrajině byla dříve, se oba politici domluvili po zvolení Pavla.

„Společná návštěva Ukrajiny s prezidentem Pavlem potvrzuje novou éru vztahů slovenských a českých hlav států. Toto je naše první společná zahraniční cesta a jsem rád, že míří na Ukrajinu. Asi nejsou dva bližší národy na světě než Slováci a Češi... Naše poselství je jasné: Ukrajina nás spojuje nejen hranicemi a společnou minulostí, ale i společnou budoucností,“ napsala slovenská prezidentka na Facebooku.

Prezidenta a prezidentku po příjezdu na nádraží ve městě Nemišajeve, které leží desítky kilometrů severozápadně od Kyjeva, přivítali mimo jiné bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis a český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula.

Pavel i Čaputová zvolili stejný způsob dopravy jako další evropští i světoví státníci, kteří Ukrajinu v posledních měsících navštívili. Vládními speciály se dopravili na polské letiště Rzeszów, odkud je policejní kolona dovezla na vlak do Přemyšle. Cestu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření.

Několikačlenný tým obou prezidentů střeží ozbrojení ochránci. Termín návštěvy nesměl být předem zveřejněn a cestující ve vlaku museli mít vypnuté mobilní telefony kvůli riziku jejich zaměření.

Oba prezidenti do ukrajinské metropole dorazili krátce poté, co Rusko brzy ráno uskutečnilo rozsáhlou sérii útoků na cíle na mnoha místech Ukrajiny, včetně Kyjeva.

Letecký poplach byl vyhlášen nad celou Ukrajinou s výjimkou jejích západních oblastí. Na mnoha místech země se ozývají výbuchy. Útoky si vyžádaly nejméně devět obětí, mezi nimi je i tříleté dítě a mladá žena.

Na Ukrajině byli Fiala, Lipavský i Černochová

Ukrajinu po jejím napadení Ruskem navštívilo již několik českých politiků. Premiér Petr Fiala se do Kyjeva vydal necelé tři týdny po zahájení ruské invaze, v říjnu pak zemi navštívila část české vlády. Na Ukrajině byli i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský nebo ministryně obrany Jana Černochová.

Všechny zmíněné cesty českých státníků na Ukrajinu doprovázela přísná bezpečností opatření. Mluvčí vlády Václav Smolka před samotným odjezdem české delegace odmítl z bezpečnostních důvodů prozradit, kdo přesně z českých představitelů Ukrajinu navštíví. Během plánování cesty vláda neposkytovala ani detailnější informace ohledně toho, jak přesně bude přeprava státníků do Kyjeva probíhat.

„Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině musíme respektovat bezpečnostní opatření i logistiku,“ uvedl tehdy Smolka.

Česko patří v přepočtu na obyvatele k významným podporovatelům napadené země. Černochová v únoru řekla, že loni ministerstvo obrany Ukrajině poskytlo mimo jiné 38 tanků, 55 bojových vozidel pěchoty, čtyři kusy letecké techniky a 13 samohybných houfnic.

Podle Fialy česká vládní vojenská pomoc Ukrajině činila do poloviny letošního února deset miliard korun. Podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara poslal zbraně a vybavení za dalších 30 miliard korun český obranný průmysl.