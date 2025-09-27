Kolumbijský prezident na demonstraci kritizoval Trumpa, USA mu zrušily vízum

Ministerstvo zahraničí USA obvinilo kolumbijského prezidenta Gustava Petra z podněcování amerických vojáků k neposlušnosti a rozhodlo se zrušit mu vízum. Ministerstvo o tom v sobotu informovalo na síti X. Petro se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku
Kolumbijský prezident Gustavo Petro na propalestinské demonstraci před budovou OSN v New Yorku. Na fotografii je společně s hudebníkem Rogerem Watersem, který mluví do megafonu. (27. září 2025) | foto: Reuters

V pátek se podle agentury AFP kolumbijský prezident zúčastnil propalestinské demonstrace v New Yorku po boku britského hudebníka Rogera Waterse. „Žádám všechny vojáky armády Spojených států, aby nemířili svými puškami na lidi. Neposlouchejte rozkazy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa. Poslouchejte rozkazy humanity,“ volal Gustavo Petro podle médií k lidem shromážděným před budovou OSN.

Ve svém úterním projevu na zasedání Valného shromáždění OSN kolumbijský prezident označil Trumpa za spoluviníka genocidy v Pásmu Gazy. Vyzval rovněž k trestnímu řízení proti Trumpovi kvůli americkým útokům na plavidla v Karibiku, která podle Washingtonu přepravovala drogy.

„Zrušíme Petrovo vízum kvůli jeho bezohlednému a štvavému konání,“ uvedlov sobotu americké ministerstvo zahraničí na síti X. Podle kolumbijských médií již Petro odletěl zpět do své země, napsala agentura AFP.

USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle úzké vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Donalda Trumpa ochladly. Washington minulý týden Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.

