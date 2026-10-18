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Rusko čelilo jednomu z největších útoků. Ukrajinci udeřili na Petrohrad i Moskvu

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  10:36
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Ruská protivzdušná obrana v noci na neděli zneškodnila 1015 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony, poloostrovem Krym a Černým mořem, uvedlo ráno ministerstvo obrany v Moskvě. Podle údajů ruské armády jde o jeden z nejrozsáhlejších nočních útoků od zahájení ruské války proti Ukrajině. Ukrajinci podle ruských činitelů mířili na Petrohrad, předtím zasáhli i Moskvu. Ukrajina hlásí ruské útoky, které zabily ženu v Záporoží.

Válka na Ukrajině

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Gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov oznámil, že v petrohradském ropném terminálu a v dalších infrastrukturních objektech vypukl požár.

Lidé sledují hořící ropný terminál po útoku v Petrohradě. (18. října 2026)
Ukrajinské drony zasáhly Petrohrad. (18. října 2026)
Ukrajinské drony zasáhly Petrohrad. (18. října 2026)
Ukrajinské drony zasáhly Petrohrad. (18. října 2026)
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O rozsáhlém útoku podle ruské služby stanice BBC informoval také gubernátor Leningradské oblasti, která se rozkládá kolem Petrohradu, Alexandr Drozděnko. Podle něj v nemocnici skončila žena a tři děti poté, co na jejich dům spadly trosky dronu.

Beglov později uvedl, že ukrajinský dronový útok na Petrohrad připravil o život jednoho člověka a pět jich zranil.

Společnost VK oznámila zásah dronem v jednom ze svých datových center v Leningradské oblasti, píše BBC. Firma podle ní sice uvedla, že její služby zůstávají pro uživatele funkční, monitorovací portál Sboj ale zaznamenal nárůst stížností uživatelů týkajících se platformy VKontaktě. Cílem útoku v regionu se podle internetové společnosti Ozon stalo také jedno z jejích logistických středisek v Petrohradu.

Úřady v Petrohradu kvůli dronovému útoku dočasně uzavřely úsek vysokorychlostní silnice, jejíž součástí je zavěšený most přes řeku Něvu, píše dále BBC s tím, že na telegramových kanálech se objevily informace o možném zásahu mostu, ale stanice nemohla toto tvrzení ověřit. Úřady o zásahu mostu neinformovaly.

Gubernátor Petrohradu most nezmínil, informoval ale o požáru v místním ropném terminálu, ropném skladu nebo v průmyslových skladištích. Oznámil také poškození bytových a rodinných domů.

Drony útočily i na Moskvu

Ruská protivzdušná obrana v sobotu zachytila a zničila téměř 200 ukrajinských dronů mířících na Moskvu. Uvedl to v noci na neděli starosta ruské metropole Sergej Sobjanin na platformě Telegram.

Sobjanin v sérii příspěvků na internetu napsal, že od předchozí půlnoci bylo zničeno 195 dronů a že na místě dopadu trosek zasahovaly záchranné složky. Ruský úřad pro civilní letectví (Rosaviacija) oznámil, že dvě moskevská letiště - Domodědovo a Vnukovo - pozastavila provoz.

Jednotky protivzdušné obrany proti dronům mířícím na hlavní město a jeho okolí zasahují často, avšak takto vysoký počet je neobvyklý.

Na Ukrajině ruský úder zabil ženu

Rusko vyslalo v noci na neděli na Ukrajinu 180 dronů a balistickou střelu, přičemž protivzdušná obrana zneškodnila 152 bezpilotních letounů, oznámilo ráno na platformě Telegram ukrajinské letectvo. Na 20 blíže neupřesněných místech eviduje zásahy. Ve městě Záporoží ruský útok zasáhl obytnou budovu a zabil sedmadvacetiletou ženu, uvedl náčelník regionální správy Mychajlo Semikin.

Později tento činitel informoval také o zraněné osmapadesátileté ženě a šestileté dívce. Rusko podle něj zaútočilo na Záporoží v noci dvakrát. „Útok poškodil dva bytové domy, 18 vozidel a vzdělávací zařízení,“ napsal regionální činitel.

Jiný ruský útok v noci zasáhl město Izjum v Charkovské oblasti, kde utrpěli zranění tři lidé, uvedla vojenská správa tohoto města. Invazní armáda město ostřelovala ze salvového raketometu a poškodila více než deset rodinných domů.

Agentura Ukrinform informovala s odvoláním na místní činitele o škodách ve Vinnycké oblasti, kde je poškozená kritická infrastruktura a ve celém regionu jsou výpadky v dodávkách elektřiny.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

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