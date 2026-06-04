Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v petrohradském přístavu Kronštadt korvetu Bojkij vybavenou střelami s plochou dráhou letu. Zasažen byl i ropný terminál, z něhož stoupal nad město hustý černý dým.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útoky označil za spravedlivé. „Jen před jedním dnem došlo k masivnímu útoku. Reagovali jsme odpovídajícím způsobem,“ řekl.
O den dříve ruský vzdušný útok zabil podle ukrajinských úřadů 23 civilistů v Kyjevě a Dnipru, desítky lidí v těchto městech i na jiných místech Ukrajiny zranil.