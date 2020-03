Pevninská Čína hlásí 39 nových případů koronaviru, všechny jsou importované. Obětí je za neděli 9

Peking Pevninská Čína v neděli zaznamenala 39 nových případů koronaviru. Všechny se týkají osob, které do země přicestovaly ze zahraničí. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi. Počet obětí nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, za neděli vzrostl o devět na 3270.

Celkový počet potvrzených případů nákazy v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, se zvýšil na 81 093. Za sobotu počet infikovaných narostl o 46.



Vzhledem k úbytku domácích případů přenosu nemoci a postupující pandemii v jiných koutech světa se nyní Čína snaží zabránit zavlečení viru zpět na svoje území. Čínské letecké úřady o víkendu oznámily, že všechny lety směřující do Pekingu budou od pondělí odkloněny na jiná letiště, kde cestující absolvují zdravotní vyšetření. Jen ti, kteří jím projdou, budou moci znovu nastoupit do letadla a pokračovat do čínské metropole.

Počty nově nakažených klesají i v Jižní Koreji, která oznámila 64 nových případů koronaviru. Bilance infikovaných tak vzrostla na 8961, uvedlo jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC). Ještě minulý týden v pátek země evidovala 147 nově nakažených, rekordní počet z 29. února pak činil 909 případů.