Pevninská Čína zaznamenala 48 nových případů koronaviru. Počet obětí v USA překonal 3 tisíce

Peking/Soul/Washington/Mexiko V pevninské Číně přibylo za pondělí 48 případů nákazy koronavirem, což zvrátilo klesající trend posledních čtyř dní. Vyšší počet případů Peking přičítá nákazám dovezeným ze zahraničí. Jižní Korea mezitím v úterý oznámila, že za předchozí den zaznamenala 125 nových případů nákazy, čímž celkový počet infikovaných stoupl na 9786. Informovala o tom agentura Reuters.

Čínská zdravotní komise oznámila, že v pondělí zaznamenala 48 nových nákaz, zatímco v neděli to bylo 31. Všichni nově nakažení podle čínských úřadů do země přijeli ze zahraničí, v žádném z případů nešlo o lokální přenos.Dohromady pevninská Čína v pondělí evidovala 771 případů nákazy dovezených ze zahraničí.



Zatímco se počet místních přenosů nákazy v Číně v uplynulých dnech snižoval, úřady se obávají zejména nárůstu v počtu infikovaných lidí, kteří přicestují ze zahraničí. Čína z toho důvodu omezila přílety ze zahraničí a zakázala většině cizinců vstup do země. Posíleny byly rovněž zdravotnické kontroly a karanténní opatření, jež se vztahují na cestovatele.

Deset nových případů bylo v pondělí zaznamenáno ve Vnitřním Mongolsku. Podle státních médií šlo o cestující z letů, které byly přesměrovány z Pekingu do Huehotu, hlavního město Vnitřního Mongolska. V Šanghaji bylo zaznamenáno 11 nových případů, převážně šlo o Číňany, kteří se vraceli ze zahraničí. Peking zaznamenal tři nové případů.

Ve Wu-chanu, hlavního města provincie Chu-pej, odkud se koronavirus začal šířit, nebyly zaznamenány žádné nové případy sedmý den v řadě.

Dosud pevninská Čína zaznamenala 81 518 případů nákazy a 3305 lidí nemoci Covid-19 podlehlo.

Počet obětí koronaviru v USA překonal 3000

Počet obětí koronaviru ve Spojených státech v pondělí překonal 3000, nakažených bylo zaznamenáno přes 163 tisíc. S odvoláním na své propočty to napsala agentura Reuters.



Pondělí bylo dosud v USA nejsmrtelnějším dnem koronavirové pandemie. Onemocnění Covid-19 podle Reuters podlehlo v pondělí nejméně 540 lidí, a celkový počet mrtvých tak vystoupal na 3017. Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse koronaviru v USA dosud podlehlo 3008 lidí, přičemž jen ve městě New York bylo evidováno 914 mrtvých. Celkový počet potvrzených nákaz dosáhl 163 807 a 5846 se z nemoci zotavilo.

Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nákazy na světě a odhaduje se, že počty budou nadále stoupat s rozšířenějším testováním.

Prezident Donald Trump na pondělním brífinku v Bílém domě uvedl, že více než milion Američanů podstoupilo test na koronavirus, což je méně než tři procenta celkové populace, připomíná Reuters. Ačkoliv USA v uplynulých dnech zvýšily svou testovací kapacitu, v poměru k velikosti populace stále testují méně než Itálie či Jižní Korea.

Hlavní expert vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci uvedl, že očekává druhou vlnu koronaviru na podzim. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy na ni budou tou dobou lépe připraveny.

V Mexiku počet potvrzených případů koronaviru přesáhl 1000

Mexická vláda v pondělí vyhlásila kvůli koronaviru stav zdravotní nouze a oznámila, že budou zavedena přísnější opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy. Počet potvrzených případů v zemi přesáhl 1000, mrtvých je 28. Informovala o tom agentura Reuters.



Mexické zdravotnictví v pondělí oznámilo, že počet potvrzených případů nákazy v zemi vystoupal na 1094, o den dříve to bylo 993. Mexiko proto do 30. dubna prodlouží zákaz aktivit, které nejsou nutné. Shromažďovat se bude moci maximálně 50 lidí. Lidé starší 60 let a zranitelní občané mají dodržovat doporučení, které jim ukládá zůstat doma.

„Vztahuje se to výhradně na osoby starší 60 let, lidi s vysokým krevním tlakem, diabetem či těhotné ženy, bez ohledu na to, zda pracují v kritickém sektoru,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Hugo Lopéz-Gatell.

Mexiko se řadí k zemím s největší mírou obezity a diabetu na světě. Odborníci proto v uplynulých týdnech varovali, že Mexičané mohou být více náchylní koronaviru, přestože průměrný věk populace je relativně nízký.

Na rozdíl od mnoha jiných zemí v regionu se prezident Andrés Manuel López Obrador zatím staví odmítavě k přijetí přísných ochranných opatření, která by mohla poškodit místní ekonomiku.