Pfizer letos dodá jen polovinu ze slibovaných dávek vakcíny. Do konce roku jich připraví asi 50 milionů

New York Problémy v dodavatelském řetězci společnosti Pfizer byly jedním z důvodů, proč firma letos nabídne jen polovinu původně plánovaného množství vakcíny proti covidu-19. Pfizer v posledních týdnech vyjádřil předpoklad, že do konce roku dodá asi 50 milionů dávek vakcíny; původně ale bylo cílem 100 milionů dávek, napsal list The Wall Street Journal. V roce 2021 se však farmaceutická firma chystá dodat 1,3 miliardy dávek.

„Navýšení kapacity dodavatelského řetězce se surovinami zabralo více času, než jsme očekávali,“ uvedla mluvčí amerického Pfizeru, který vyvíjí vakcínu společně s německou firmou BioNTech. „Je také důležité zdůraznit, že výsledek klinických testů přišel později, než co předpokládala původní projekce,“ dodala.

Za normálních okolností by farmaceutické společnosti nechaly nákup komponentů potřebných pro výrobu vakcíny, zajišťování výrobních linek a distribuce až po schválení vyvíjeného produktu. „U této (vakcíny) se to však dělo všechno najednou,“ sdělil deníku WSJ zdroj obeznámený s výrobním procesem. „Dodavatelský řetězec jsme začali nastavovat v březnu, když byla vakcína stále vyvíjená, což je zcela nebývalé,“ uvedl. The Wall Street Journal rovněž s odvoláním na nejmenovaný zdroj přímo se podílející na vývoji vakcíny Pfizeru uvedl, že „některé z prvních dodávek surovin nesplňovaly standardy“, což zdrželo produkci.

Použití očkovací látky Pfizeru a BioNTechu jako první země na světě ve středu povolila Británie, která si objednala dávky pro 20 milionů lidí. Britská vláda podle Reuters uvedla, že očkovací látka by mohla být v zemi dostupná od příštího týdne. Pfizer jako první na světě začíná s velkovýrobou vakcíny na covid. Prodej je na spadnutí, chybí ale schválení Vakcínu nyní také přezkoumává americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který by mohl preparát schválit ještě do konce letošního roku. Očkovací látka firem Pfizer a BioNTech poskytuje podle klinických testů ochranu před covidem-19 s 95procentní účinností, podává se ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů.