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V Berlíně měli pietu za Čechoslováky popravené nacisty. Z AfD nepřišel nikdo

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  21:26aktualizováno  21:26
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Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu...

Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026) | foto: ČTK

Pietní ceremonie k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee...
Poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění...
Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký na pietní ceremonii k uctění...
Julius Fučík
5 fotografií
Více než 670 Čechoslováků popravených nacisty v berlínské věznici Plötzensee si lidé ve středu připomněli na pietní ceremonii u příležitosti takzvaných krvavých nocí. Zvlášť se letos vzpomínalo na české ženy, které nacisté za druhé světové války v hlavním městě třetí říše popravili. Na akci dorazil poslanec CSU ve Spolkovém sněmu Stephan Mayer, z AfD nikdo.

Mayer řekl, že nelze dopustit, aby se historie opakovala. Pietní ceremonie se konala u příležitosti takzvaných krvavých nocí – série poprav ve věznici Plötzensee v září 1943. O život při nich přišlo více než 120 Čechů.

Celkem za druhé světové války v Plötzensee zahynulo 672 někdejších československých občanů. Čechoslováci byli největší skupinou zahraničních obětí v Plötzensee, více zde bylo popraveno jen Němců.

V noci na 4. září 1943 podnikli spojenci rozsáhlý nálet na Berlín, při kterém byla poničena i nacistická trestní věznice Plötzensee. Poškozen byl přitom dům, ve kterém byli vězněni lidé odsouzení k smrti.

Nacisté následně rozhodli, že budou okamžitě popraveni. Asi nejznámějším popraveným Čechem během krvavých nocí byl komunistický novinář Julius Fučík.

„Máme zodpovědnost dělat vše proto, aby se dějiny neopakovaly,“ řekl v projevu poslanec Spolkového sněmu Mayer, který je také předsedou Svazu vyhnanců (BdV) a předsedou Česko-německé parlamentní skupiny.

Odkázal přitom i na nedělní volby v Sasku-Anhaltsku, které vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD). Sasko-anhaltská tajná služba ji přitom od roku 2023 považuje za prokazatelně pravicově extremistickou.

Projev na pietní akci přednesl také český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký.

Zvláštní pozornost byla letos věnována československým ženám, které se staly oběťmi nacistického teroru v Plötzensee. Celkem nacisté v této věznici popravili 25 někdejších československých občanek. Zazněla například jména Ireny Bernáškové, Marie Dubské či Miloslavy Gschwindové.

Historik Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů ocenil, že se osud českých žen-odbojářek připomíná, protože jsou často ve stínu mužů.

Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký (vlevo) a poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
Pietní ceremonie k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
Poslanec Spolkového sněmu Stephan Mayer na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
Český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký na pietní ceremonii k uctění československých obětí nacistické věznice Plötzensee v Berlíně. (9. září 2026)
5 fotografií

Památník v bývalé věznici v severozápadní části Berlína často navštěvují i čeští politici. Loni to byl například český prezident Petr Pavel, letos ministr zahraničí Petr Macinka.

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