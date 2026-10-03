Pilot z letu Flydubai, který chtěl způsobit havárii, měl v domovské zemi zákaz létání

Při středečním letu FZ 1073 společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu napadl pilot v kokpitu kapitána. Cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
Saúdská Arábie ve čtvrtek vydala do Spojených arabských emirátů jak pobodaného kapitána letu tak pilota podezřelého z napadení svého nadřízeného a pokusu letadlo zničit. V Izraeli i v Indii je indický kapitán Smit Maččchar, který otevřel kokpit letadla a umožnil tak zásah cestujících, oslavován jako hrdina.
„Bojoval jsem o život. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že pokud nevstanu... cestující zemřou,“ popsal kapitán Módímu ve videohovoru, který v živém přenosu vysílaly televizní stanice.
„Létám už 17 let, posledních 11 let jako kapitán. I se zavřenýma očima dokážu přesně vycítit, co se s letadlem děje. Když jsem byl dole na podlaze, cítil jsem, že letadlo prudce klesá,“ uvedl Maččchar a dodal, že v této obtížné situaci se modlil k Hanumánovi, hinduistickému bohu v podobě opice.