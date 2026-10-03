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Pilot z letu Flydubai, který chtěl způsobit havárii, měl v domovské zemi zákaz létání

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  7:22
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Letadlo společnosti FlyDubai s izraelskými cestujícími na palubě, které bylo...

Letadlo společnosti FlyDubai s izraelskými cestujícími na palubě, které bylo nuceno nouzově přistát v Saúdské Arábii. (30. září 2026) | foto: AP

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17 fotografií
Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal (WSJ). Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval.

Při středečním letu FZ 1073 společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu napadl pilot v kokpitu kapitána. Cestující a část posádky útočníka přemohli. Letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.

Saúdská Arábie ve čtvrtek vydala do Spojených arabských emirátů jak pobodaného kapitána letu tak pilota podezřelého z napadení svého nadřízeného a pokusu letadlo zničit. V Izraeli i v Indii je indický kapitán Smit Maččchar, který otevřel kokpit letadla a umožnil tak zásah cestujících, oslavován jako hrdina.

„Bojoval jsem o život. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že pokud nevstanu... cestující zemřou,“ popsal kapitán Módímu ve videohovoru, který v živém přenosu vysílaly televizní stanice.

„Létám už 17 let, posledních 11 let jako kapitán. I se zavřenýma očima dokážu přesně vycítit, co se s letadlem děje. Když jsem byl dole na podlaze, cítil jsem, že letadlo prudce klesá,“ uvedl Maččchar a dodal, že v této obtížné situaci se modlil k Hanumánovi, hinduistickému bohu v podobě opice.

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