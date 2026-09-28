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Ponaučení z ruské vzdušné provokace: Poláci se s identifikací už párat nebudou

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  17:54aktualizováno  17:54
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Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po...

Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po roce 2006 odebralo 48 letounů verze Block 52+ (16 dvoumístných F-16D a 32 jednomístných F-16C). Později je následovala objednávka 32 kusů nejmodernějších letounů F-35A. Provozovatelem F-16 v nejmodernější verzi Block 70 se stane od roku 2022 také Slovenská republika. | foto: Lockheed Martin

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Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po...
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Polská armáda v nadcházejících dnech upraví postupy, které umožní pilotům stíhacích letounů a vrtulníků sestřelovat objekty pronikající do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska na základě údajů z radarů, a nikoliv až po vizuální identifikaci. Podle rádia RMF24 to dnes uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk.

Polské letouny tak budou moci likvidovat případné drony nebo střely rychleji.

„Nemůžeme zůstat nečinní, když čelíme hrozbám,“ prohlásil Tomczyk. Polsko sousedí s Ukrajinou, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné údery, z nichž některé zasáhly i místa blízko hranic s Polskem.

To už také zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda vysílá v době ruských útoků na Ukrajinu preventivně do vzduchu vojenské letouny.

„V nejbližších dnech ministerstvo obrany změní postupy pro střelbu z polských letounů a vrtulníků na objekty přilétající k nám ze strany Ruska,“ uvedl Tomczyk. V Polsku v současné době podle RMF24 platí mírový standard: pilot se před palbou musí nejprve k cíli přiblížit a určit, o jaký objekt se přesně jedná. Podle nových pravidel bude stačit k rozhodnutí pilota či operačního velitele o zahájení palby pouze údaj z radaru.

„Dosud jsme takové možnosti nevyužívali, protože jsou obvykle vyhrazeny pro válku, nebo válečný stav. Vzhledem k hrozbě, v souvislosti s tím, že Polsko dnes čelí každodennímu riziku vniknutí dronů na své území, však musíme tyto změny zavést,“ řekl Tomczyk.

Je to další z kroků Varšavy k posílení obranyschopnosti Polska, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance. Polsko, které kvůli hrozbě z Ruska v posledních letech mohutně posiluje svou armádu, před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.

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