Plán vzpoury venezuelské opozice selhal. Maduro zůstává u moci

CARACAS (od zvláštního zpravodaje LN) Lídr venezuelské opozice Juan Guaidó doufal, že jeho riskantní plán ozbrojené vzpoury přiměje armádní špičky přejít na jeho stranu. Jeho záměr ale selhal. Madura k odstoupení nepřiměla ani prvomájová demonstrace, jež měla být tou největší v historii země.

V davu na caracaském náměstí Altamíra, jež je považováno za baštu venezuelské opozice, se to hemžilo tričky s populárními slogany a jmény „hrdinů“ odporu vůči Nicolási Madurovi.



Četlo se to jako dlouhá řada rebelií, kterým Maduro čelil a čelí již přes pět let. Lidé na sebe navlékli trička s portrétem Leopolda Lópeze, který byl na jaře roku 2014 odsouzen na 14 let za podněcování pouličních nepokojů, jež si vyžádaly na čtyřicet mrtvých.

Další pochodovali s tričkem s podobiznou poslance Juana Requesénse, jenž byl zatčen loni v létě za údajnou spoluúčast na nezdařeném atentátu proti Madurovi.

Převažovala ale tvář Juana Guaidóa a jeho heslo „Vamos bien!“ (daří se nám dobře!).

Prvomájová demonstrace měla být tou největší v historii země. Ulice ale nezavalila řeka lidí tak jako 23. ledna, kdy se Guaidó ujal funkce dočasného prezidenta. Bylo to další zklamání, a to jen den poté, co selhal Guiadův plán odstranit Madura skrze ozbrojené povstání.

Brzy nad úterním ránem se Guaidó k úžasu mnoha svých příznivců objevil na videu s desítkami členů Madurovy národní gardy a výše uvedeným Leopoldem Lópezem a ohlásil „závěrečnou fázi“ revolty vůči Madurovi, kterou Guaidó nazval „Operace svoboda“.

„Říkal jsem si, že je to konečně tady. Guaidó má zbraně a my půjdeme na Miraflores,“ řekl mi při středečním pochodu 25letý Miguel Viera, který podle svých slov brzy poznal, že cesta k prezidentskému paláci vedla přes ozbrojené složky režimu.

Gardisté a policisté stejně jako členové polovojenských jednotek ve většině zůstali Madurovi věrní a utkali se s demonstranty jako Miguel v krvavých pouličních bitvách.

Pozorovatelé především sledovali vojenská kasárna ve městech Maracay a Valencia. Výsadkáři z prvně jmenované základny sehráli totiž rozhodující roli při převratu v roce 2002, když do prezidentského křesla zpětně dosadili pár dnů sesazeného Huga Cháveze. K žádné vzpouře tu v úterý nedošlo.

„Slzný plyn, gumové projektily, vodní děla. Prostě klasika. A nedostali jsme se ani k náměstí Venezuela,“ popsal úterní střety u caracaské letecké základny La Carlota Miguel Vera v narážce na caracaské náměstí, jež je považováno za jakousi demarkační linii mezi provládními a proopozičními oblastmi, na něž se dělí Caracas.

Mimochodem, základna La Carlota, kde v úterý ráno na videu promluvil Guaidó, je vzdálena od náměstí Venezuela sedm kilometrů, palác Miraflores o další čtyři více. Do včerejšího včera si konflikty vyžádaly přes 230 zraněných a čtyři oběťi. Ještě včera v ulicích Caracasu byla slyšet střelba. Pozdě v noci ale město upadlo do tiché temnoty.

Vypnuli své telefony

Během středečního dne postupně vyplulo na povrch, co stálo za nezdařeným plánem ozbrojeného povstání. Sám Guaidó na demonstraci, kde se objevil ve své charakteristické bílé košili s po lokty vyhrnutými rukávy, přiznal, že se na jeho stranu nakonec nepřidal dostatečný počet vojáků.

Na „lodi“ měli být dokonce i šéf armády Vladimir Padrino López či předseda Nejvyššího soudu Maikel Moreno. Dohoda měla být již tak daleko, že podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea na Madura již čekalo letadlo, jež ho mělo dostat do kubánského exilu. Podle Pompea ale Madura „přiměli zůstat Rusové“.

„Ti, kdo vyjednávali Madurův odchod, vypnuli své mobilní telefony,“ řekl s šokující přímočarostí Elliott Abrams, zvláštní zmocněnec pro Venezuelu jmenovaný Donaldem Trumpem. Odpověď na sebe dlouho nenechala čekat.

Vůdce venezuelské opozice Juan Guaido, který se s podporou parlamentu prohlásil za oficiální hlavu státu, mluví s členem armády poblíž letecké základny generála Francisca de Miranda.

„To je nenapadalo (Američany), že je podvedou?“ napsal na svůj Twitter bezpečnostní analytik Phil Gunson z Mezinárodní organizace Crisis Group se sídlem v Caracasu.

Později dodal, že k žádné takové komunikaci ani dojít nemuselo s tím, že ze strany USA mohlo jít pouze o psychologickou válku.

Útočiště na ambasádách

Rebelové z řad gardy, kteří se v úterý s rozbřeskem objevili po boku Guaidóa a Lópeze (z domácího vězení ho měli propustit členové tajných služeb), se nyní ukrývají na brazilské ambasádě. López se se svou ženou Lilian Tintoriovou a jejich malou dcerou stáhl na španělskou diplomatickou půdu. Nejprve se měl uchýlit na chilskou ambasádu, kde už téměř rok a půl žije jeho spolustraník a bývalý viceprezident Národního shromáždění Freddy Guevara.

„Lilian Tintoriová a Leopoldo López přešli na španělskou ambasádu. Jde o osobní rozhodnutí, my už pár hostů máme,“ řekl chilský velvyslanec Roberto Ampuero v narážce na Guevaru a jeho blízké.

Zatímco se opozice a její příznivci vzpamatovávají z dalšího neúspěšného pokusu sesadit Madura, představitelé režimu oslavují. Druhý muž revoluce Diosdao Cabello opozici ve středu večer nazval „chodícími zombies“.

Demonstrant Miguel Viera se nicméně nehodlá svého aktivního odporu vzdát.

„Maduro není tak silný, jak se může zdát. Pomalu jeho režim drolíme,“ řekl odbojně.