Náhle se zjevila proti nám. Loď po srážce s tankerem stále hoří, palivo budí obavy

Tanker Stena Immaculate přepravující letecké palivo pro americké námořnictvo v pondělí dopoledne kotvil nedaleko břehů východoanglického hrabství East Yorkshire, když do něj narazila kontejnerová loď Solong plující pod portugalskou vlajkou. Po nehodě začala obě plavidla hořet, což vyvolalo masivní záchrannou akci.

Britská pobřežní stráž uvedla, že na kontejnerové lodi stále hoří, zatímco požár na tankeru se již téměř podařilo uhasit. Obě lodi jsou nyní odděleny, což usnadní technickým týmům vstup na plavidla a minimalizaci dalších škod. Solong po oddělení od tankeru začal samovolně driftovat jižním směrem, zatímco pokračuje jeho hašení. Náměstek Kane při vystoupení v Dolní sněmovně prohlásil, že není pravděpodobné, že by loď plula dále a mohla se přiblížit ke břehu.

Na břeh se podařilo dostat 36 členů posádky obou lodí, jeden člověk ze Solongu je stále pohřešován. Podle prohlášení náměstka Kanea je s velkou pravděpodobností po smrti.

„Na základě vyšetřování mého týmu jsme v souvislosti se srážkou zadrželi 59letého muže pro podezření z usmrcení z hrubé nedbalosti,“ uvedl v prohlášení Craig Nicholson, který vyšetřování řídí.

Majitel Solongu Ernst Russ popřel, že by na lodi byl náklad kyanidu sodného, který by mohl způsobit ve styku s vodou zásadní škody. „Existují čtyři prázdné kontejnery, které dříve obsahovaly nebezpečnou chemickou látku, a tyto kontejnery budou nadále monitorovány,“ uvedla společnost v prohlášení.

Kolik vyteklo kerosinu?

Nejmenovaný námořník z tankeru pověděl stanici CBS News, jakým způsobem došlo k srážce. Stena Immaculate podle něj zakotvila a zveřejnila své souřadnice, aby ostatní plavidla znala její polohu.

„Zničehonic se vynořila obrovská loď,“ uvedl námořník. Solong se po nárazu do Steny okamžitě nezastavil, do lodi najížděl asi ještě deset minut. Vypadalo to, jako kdyby na palubě plavidla nikdo nebyl.

Posádka tankeru se pokusila bojovat s ohněm, který po srážce vypukl. Brzy ale zjistila, že to je nemožné, a tak se vrhla na evakuaci. Podle námořníka byly plameny tak blízko, že když nastupovali do záchranného člunu, měli někteří členové posádky sežehnuté vlasy. Kapitán byl poslední, kdo opustil loď. Celá akce trvala asi třicet minut a proběhla „podle příručky“.

BBC zveřejnila letecké záběry tankeru, na nichž je vidět vnější rozsah škod a množství vody vytékající z lodi. Technické týmy se podle britských činitelů pokoušejí zjistit, jaké množství leteckého paliva či ropy z tankeru vyteklo, a omezit šíření případné skvrny na hladině. U pobřeží podle médií v současnosti není registrováno žádné znečištění vody ani vzduchu.

U pobřeží východní Anglie se srazila nákladní loď s tankerem, který po kolizi začal hořet. (10. března 2025)

Ekologická organizace Greenpeace uvedla, že ji znepokojuje nebezpečí, které by toxické chemikálie převážené loděmi mohly představovat pro mořský život. Letecké palivo, které se dostalo do vody v oblasti, kde se rozmnožují sviňuchy, je podle Greenpeace pro ryby a další mořské živočichy toxické.

Úřady zatím nemají jasno v tom, co srážku způsobilo. Experti oslovení britskými médii přitom podotýkají, že v podobných případech bývá často ve hře lidský faktor. Více mohou podle BBC ukázat záznamová zařízení podobná leteckým černým skříňkám, která budou chtít vyšetřovatelé z lodí získat.