Polský premiér Donald Tusk nedávno uvedl, že rozhodnutí o extradici muže je na soudu, ale jeho vydání není v zájmu polské vlády.
Němečtí státní zástupci sdělili, že šestačtyřicetiletý Volodymyr Z. je trénovaným potápěčem a podle nich byl součástí skupiny, která před třemi lety umístila výbušniny na potrubí plynovodu Nord Stream poblíž dánského ostrova Bornholm. Muž čelí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání útoku prostřednictvím výbušnin a ze sabotáže.
Obhájce podezřelého obvinění odmítl a tvrdí, že se jeho mandant ničeho nedopustil. Zpochybnil také, zda je případ týkající se ničení ruského majetku Ukrajincem v době války mezi Ruskem a Ukrajinou trestní záležitostí.
Volodymyr Z. je jedním ze dvou Ukrajinců, o jejichž vydání v této kauze usilují německé úřady. V srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa. Soud vyšší instance jeho vydání ale prozatím zablokoval.
Schröder vypovídal čím dál podrážděněji
Schröder podal svou výpověď týkajcící se Nord Streamu před vyšetřovacím výborem zemského sněmu spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Jeho poslanci se zabývají možným ruským vlivem na regionální politiky, kteří schvalovali výstavbu plynovodu, jež spojoval Německo a Rusko přes Baltské moře.
Sociální demokrat Schröder byl kancléřem v letech 1998 až 2005. Nyní je mu 81 let. Před vyšetřovacím výborem v zemském sněmu ve Schwerinu měl vypovídat už v polovině ledna. Tehdy ale odřekl s odkazem na své špatné zdraví. Podle tehdejšího vyjádření trpí typickými příznaky syndromu vyhoření včetně hlubokého vyčerpání, nedostatku energie a poruchami spánku.
Pozornost médií proto v květnu vyvolala Schröderova účast na volbě nového premiéra spolkové země Dolní Sasko. Než se stal spolkovým kancléřem, byl Schröder osm let sám dolnosaským premiérem.
V červenci Schröder uvedl, že je přece jen odhodlán vypovídat, stanovil si ale podmínku, že bude hovořit pouze na dálku po internetu. Dnes ve svém vystoupení rozhodnutí ohledně plynovodu Nord Stream 2 opět obhajoval. Řekl mimo jiné, že se jeho vláda sociálních demokratů (SPD) a zelených chtěla odklonit od využívání energie z jádra a vsadit chtěla na uhlí a ekologičtější zemní plyn, který měl proudit levně právě plynovodem z Ruska. Podle agentury DPA působil Schröder v průběhu své výpovědi stále více podrážděně.
Plynovod Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, potrubím ale nikdy žádný plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu nebyl uveden do komerčního provozu. Spolu s plynovodem Nord Stream 1, který začal fungovat v roce 2011, byly trubky Nord Streamu 2 při sérii explozí v září 2022 poškozeny. Podle německých vyšetřovatelů je odpálilo ukrajinské komando. O vydání dvou jeho členů z Itálie a Polska nyní Německo usiluje.
Schröder je v Německu vnímán značně kontroverzně. Po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť a ucházel se také o členství v dozorčí radě Gazpromu. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích. Schröder se rovněž netají přátelstvím s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pokus sociální demokracie svého bývalého předsedu kvůli proruským názorům vyloučit ale ztroskotal.