Výbuch sopky v Indonésii zaskočil skupinu turistů. Našli se mrtví, další se pohřešují

  12:13aktualizováno  12:13
Tři turisté zahynuli a po dalších deseti se dále pátrá po pátečním výbuchu sopky na ostrově Halmanera ve východní Indonésii. Záchranáři původně uváděli, že hledají 20 pohřešovaných turistů, z nichž devět je singapurské národnosti. Oblak dýmu po ranní erupci vulkánu stoupá kilometry vysoko.

Sopka Dukono, která leží v provincii Severní Moluky, vybuchla v pátek v 7:41 místního času (1:41 SELČ) a vyvrhla sopečný popel až do výše deseti kilometrů, uvedla místní vulkanologická agentura.

„Jsou tři mrtví, dva cizinci a jeden obyvatel (indonéského) ostrova Ternate“, řekl médiím šéf místní policie uvedl Erlichson Pasaribu. Dalších deset lidí se podle něj stále pohřešuje.

Šéf místní záchranné služby Iwan Ramdání předtím agenturám AFP a Reuters telefonicky sdělil, že záchranáři nasadili desítky lidí, včetně policistů, a pátrají po 20 turistech, které erupce uvěznila v oblasti. Devět z nich jsou podle něj Singapurci, zbytek tvoří Indonésané. Upozornil také, že oblast byla pro návštěvníky uzavřena už od 17. dubna, kdy vědci zaznamenali zvýšenou sopečnou aktivitu.

Úřady varovaly obyvatele, aby se zdrželi jakýchkoli aktivit v okruhu čtyř kilometrů od kráteru. Vulkanologická agentura rovněž varovala před rizikem sopečných bahnotoků v případě deště. Narušení letového provozu v důsledku erupce zatím hlášeno nebylo.

Rozsáhlé indonéské souostroví je vystaveno časté seismické a sopečné činnosti kvůli své poloze na takzvaném tichomořském ohnivém kruhu, geologicky nejaktivnější oblasti na Zemi, kde se stýkají tektonické desky. Sopka Dukono je v současné době zařazena na druhém stupni pohotovosti na čtyřstupňové škále.

Výbuch sopky v Indonésii zaskočil skupinu turistů. Našli se mrtví, další se pohřešují

