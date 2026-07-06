Nejméně jeden člověk přišel o život při ruském útoku nedaleko Kyjeva, sdělil náčelník vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk.
Agentura Reuters píše, že bylo zcela zničeno nebo poškozeno nejméně 15 obytných budov, včetně devítipodlažní stavby v historické Podilské čtvrti, která byla od pátého podlaží výše prakticky úplně zničena.
Útok přišel jen dny poté, co ve čtvrtek brzy ráno při dalším rozsáhlém ruském úderu na ukrajinskou metropoli zemřelo 31 lidí. Žádný jiný útok na Kyjev si letos nevyžádal tolik obětí.
V okolí hlavního města dnešní údery zabily zranily nejméně šestnáct lidí. Terčem ruských útoků se v noci na pondělí stala také Oděsa, odkud je hlášen nejméně jeden zraněný.
„Rusko na Ukrajinu v noci zaútočilo 68 raketami a 351 drony,“ uvedlo ukrajinské letectvo. Zničit se podařilo 37 raket a 326 dronů.
Polsko kvůli útokům z preventivních důvodů krátce vyslalo do vzduchu stíhací letouny.