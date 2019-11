Po smrti 5 lidí na halloweenském večírku zpřísní Airbnb pravidla. Chystá ‚tým rychlé odezvy‘ i prověřování uživatelů

Zaměstnanci společnosti budou od nynějška důkladněji prověřovat „vysoce rizikové“ rezervace ubytování a odstraňovat z platformy účty uživatelů, kteří poruší zákaz pořádání večírků v jednotlivých domovech. Airbnb také podle Cheskyho vytvoří „tým rychlé odezvy“, který by měl reagovat na stížnosti ohledně nepovolených večírků. „Musíme být lepší. Tohle je nepřijatelné,“ napsal Chesky na twitteru.



Today we’re redoubling our efforts to combat unacceptable and abusive behavior on our platform that can lead to tragic incidents. https://t.co/PHzHbgu1W9