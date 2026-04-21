Teotihuacán se nachází severovýchodně od metropole Mexika. Na internetu podle La Jornady koluje video, na němž žena za výstřelů křičí „Zavolejte policii“. Turisté včetně cizinců, kteří se v tu dobu nacházeli v okolí památek, je začali opouštět.
Podle mexických médií šlo o občany Kanady, Ruska, Kolumbie a Nizozemska. Deník New York Times píše i o šesti Američanech. Soupis zraněných turistů zveřejnil bezpečnostní kabinet Mexika.
Na síti X se objevilo video nejspíše s pachatelem, jak chodí po ochozu pyramidy a na její jedné straně leží pravděpodobně návštěvníci objektu.
Svědci uvedli, že v době činu měl na sobě střelec černé tričko s nápisem „Disconnect and self destruct“ (tedy „odpoj se a znič sám sebe) a u sebe měl obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence. Podle zprávy prokuratury na obrázku byli tři muži. Informoval o tom mexický server El Universal.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová podle Reuters uvedla, že vláda je v kontaktu s kanadskou ambasádou a že na místo míří pracovníci ministerstva vnitra a kultury. Bezpečnostní radu zároveň pověřila, aby celou věc vyšetřila. „To, co se stalo v Teotihuacánu, nás hluboce bolí,“ uvedla prezidentka na sociálních sítích.
Úřad federálního zastupitelství (FGR) společně s úřadem prokuratury státu Mexiko (FGJEM) v pondělí večer oznámily, že zahájily vyšetřování střelby. FGR uvedl, že nasadí své institucionální zdroje a provede veškeré nezbytné postupy k objasnění událostí.
V krátkém prohlášení rovněž zdůraznil, že prostřednictvím Specializované regionální kontrolní prokuratury (FECOR) poskytne obětem incidentu, z nichž některé jsou cizinci, osobní podporu.
Státní prokuratura střelce identifikovala jako muže původem z Mexika. Podle prohlášení zřejmě konal sám.