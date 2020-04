Po týdnech odkládání začnou opět pobrexitová jednání. Na klíčové smlouvy zbývá už jen pár měsíců

BRUSEL/PRAHA Vyjednávání o smlouvách, které stanoví vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británií po konci přechodného období, přerušila po prvním kole pandemie koronaviru. Na dohodu o rybářství mají vyjednavači čas jen do července.

„Evropská unie a vláda Spojeného království se dohodly, že příští týden znovu spustí pobrexitová jednání, během nichž se skrze telekonferenci budou řešit otázky obchodu a rybolovu,“ informoval ve středu deník The Guardian.



Obě strany již po středečním telefonátu britského vyjednavače Davida Frosta a jeho protějška Michela Barniera vydaly tříkolový plán vyjednávání, kterým chtějí vrátit důležitá jednání zpátky do původních kolejí.

Po brexitu, na který došlo letos 31. ledna, měly začít ihned nová jednání o definitivní formě vztahů po přechodném období, které premiér Boris Johnson zkrátil z dvou let na pouhých 11 měsíců. Zatím však došlo pouze na jedno kolo vyjednávání, než dohady přerušila pandemie a především fakt, že hlavní osobnosti musely do izolace.

Samotný unijní vyjednavač Barnier byl pozitivně testován na koronavir a na několik týdnů musel do izolace. Frost zastupující Velkou Británii putoval do izolace rovněž, protože se u něj také objevila nemoc covid-19. V současnosti jsou oba muži již mimo riziko ohrožení života a vyjednávání tak mohou pokračovat.

Podle společného prohlášení se obě strany shodly na „identifikaci hlavních oblastí neshod a sblížení“ a příští týden tak započnou hovory, „aby byl zajištěn skutečný pokrok ve vyjednávání do června.“

Další jednání jsou pak naplánovaná na květen a červen. Jasná témata jednání zatím vyjednavači neoznámili. Podle deníku The Guardian by ale britská vláda měla v nadcházejícím týdnu předložit 11 priorit týkajících se obchodu, bezpečnostní spolupráce a rybolovu.

Někteří diplomaté se ale již teď domnívají, že nebude možné stihnout některé záležitosti (speciálně otázku rybolovu) vyjednat do prvního termínu v červenci a Británie tak bude muset požádat EU o prodloužení přechodného období.

Londýn má čas na tuto žádost do 1. července, podle odborníků by ale nejspíš EU požadovala výměnou po Británii příspěvek do unijní kasy za delší přístup k jednotnému trhu. Podle původní dohody o brexitu může být přechodné období prodloužené jednou až na dva roky.