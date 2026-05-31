Divoké oslavy ve Francii. Po výhře PSG v Lize mistrů policie zadržela stovky lidí

  8:37
Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. V noci na neděli o tom informovala agentura AFP. Násilnosti se objevili i v minulém roce, kdy PSG také Ligu mistrů vyhrálo, tehdy zemřeli dva lidé.

Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění nejméně sedm policistů. Většina případů zadržení se týká Paříže, kde policie zadržela přes 280 lidí.

Oslavy titulu Paris Saint Germain v Lize mistrů se ve Francii neobešli bez násilností. Zraněných jsou stovky, policisté řeší také množství požárů. (31. května 2026)
Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistr po finále s Arsenalem.
Násilnosti se objevili již při oslavách titulu v Lize mistrů v minulém roce, který taktéž získal pařížský klub. Ve městě Dax byl tehdy ubodán 17letý mladík, v Grenoblu najelo do davu slavících fanoušků auto a jedna žena zemřela poté, co ji při jízdě na skútru srazilo auto.

Během oslav vítězství Paris St. Germain v Lize mistrů zemřeli ve Francii dva lidé, píše agentura AFP, podle níž byl v noci ve městě Dax na jihozápadě země ubodán 17letý mladík. V Grenoblu na jihovýchodě Francie zase v sobotu večer najelo auto do davu slavícího vítězství, nešlo ale o úmysl. Policie podle předběžné bilance zadržela 559 lidí.

Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.

