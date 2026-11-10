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Tragédie v turecké ocelárně: mostový jeřáb spadl do průmyslové pece, nastal výbuch

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  9:26aktualizováno  9:26
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Pondělní výbuch v ocelárně na západě Turecka zabil sedmnáct lidí. Počet vzrostl poté, co jeden ze zraněných podlehl svým zraněním. Dalších dvanáct lidí se při neštěstí zranilo. Prezident Recep Tayyip Erdogan slíbil důkladné vyšetření příčin tragédie a případné nedbalosti. Odbory a opoziční skupiny kritizují nedodržování bezpečnostních opatření.

Neštěstí se stalo v železárnách a ocelárnách Habas Demir Celik v přístavním městě Aliaga v provincii Izmir kolem poledne místního času (10:00 SEČ), napsala agentura Anadolu. Způsobil ho zřejmě pád mostového jeřábu do průmyslové pece při procesu odlévání.

Sanitky přijíždějí na místo po výbuchu v ocelárně ve městě Aliaga v provincii Izmir v Turecku. (9. listopadu 2026)
Příbuzní pracovníků čekají na informace po výbuchu v ocelárně ve městě Aliaga v provincii Izmir v Turecku. (9. listopadu 2026)
Záchranáři ošetřují zraněného pracovníka vedle sanitky po výbuchu v ocelárně ve městě Aliaga v provincii Izmir v Turecku. (9. listopadu 2026)
Příbuzní pracovníků čekají na informace po výbuchu v ocelárně ve městě Aliaga v provincii Izmir v Turecku. (9. listopadu 2026)
6 fotografií

Aliaga patří k významným průmyslovým centrům v Turecku. Z původně malé rybářské vesnice se postupně proměnila ve středisko těžkého průmyslu. Nachází se tam také ropná rafinerie a důležitý přístav pro přepravu surovin a průmyslových výrobků.

Krajně levicová Strana práce (EMEP) nehodu označila za důsledek nedodržování bezpečnostních předpisů. „Dělníci už léta upozorňují na to, že údržba a generální opravy jsou odkládány, aby nebylo nutné přerušit výrobu,“ uvedla EMEP.

K důslednému prošetření okolností incidentu a potrestání všech viníků vyzvala také prokurdská Strana demokracie a rovnosti lidu (DEM). Místní kolektiv pracujících svolal před nemocnici, kde leží poranění dělníci, protest. „Zaslepená nenasytnost vedení Habasu vyvolala vetší neštěstí,“ řekl agentuře AFP mluvčí odborové organizace Oktay Türk.

Prezident Erdogan uvedl, že vyšetřovatelé prošetří okolnosti incidentu včetně „eventuální nedbalosti“. Podle místních novin od roku 2018 v ocelárně při různých nehodách zemřelo jedenáct lidí.

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