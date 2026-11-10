Neštěstí se stalo v železárnách a ocelárnách Habas Demir Celik v přístavním městě Aliaga v provincii Izmir kolem poledne místního času (10:00 SEČ), napsala agentura Anadolu. Způsobil ho zřejmě pád mostového jeřábu do průmyslové pece při procesu odlévání.
Aliaga patří k významným průmyslovým centrům v Turecku. Z původně malé rybářské vesnice se postupně proměnila ve středisko těžkého průmyslu. Nachází se tam také ropná rafinerie a důležitý přístav pro přepravu surovin a průmyslových výrobků.
Krajně levicová Strana práce (EMEP) nehodu označila za důsledek nedodržování bezpečnostních předpisů. „Dělníci už léta upozorňují na to, že údržba a generální opravy jsou odkládány, aby nebylo nutné přerušit výrobu,“ uvedla EMEP.
K důslednému prošetření okolností incidentu a potrestání všech viníků vyzvala také prokurdská Strana demokracie a rovnosti lidu (DEM). Místní kolektiv pracujících svolal před nemocnici, kde leží poranění dělníci, protest. „Zaslepená nenasytnost vedení Habasu vyvolala vetší neštěstí,“ řekl agentuře AFP mluvčí odborové organizace Oktay Türk.
Prezident Erdogan uvedl, že vyšetřovatelé prošetří okolnosti incidentu včetně „eventuální nedbalosti“. Podle místních novin od roku 2018 v ocelárně při různých nehodách zemřelo jedenáct lidí.