Po zřícení velkého stanu ve Virginii zemřel člověk a dalších 22 bylo zraněno

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  7:27aktualizováno  7:27
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Po zřícení velkého stanu zemřela v pátek večer v centrální části amerického státu Virginie jedna osoba a přes dvě desítky dalších utrpěly zranění. S odvoláním na úřady to napsala agentura AP. Neštěstí se stalo při oslavách 20. výročí kostela v malé obci Moneta, která se nachází asi 180 kilometrů západně od hlavního města státu Richmondu.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vydatný déšť, blesky a silný vítr zasáhly obci v době, kdy tamní kostel EastLake Community Church pořádal bohoslužbu pod širým nebem. Stan se zřítil v momentě, kdy se jej chystala opustit skupina lidí. Jedenáct osob skončilo v nemocnici a dalších 11 utrpělo lehká zranění, která jim byla ošetřena na místě.

„Když jsem vyšel na pódium, abych lidem řekl, ať jdou ke svým vozidlům, náraz větru zvedl stan. Jeden z našich drahých bratrů bohužel utrpěl smrtelné zranění. Je nám nesmírně líto jeho drahé rodiny,“ napsal v prohlášení místní pastor Troy Keaton.

Stan měl podle úředníků kapacitu 1500 osob, zatím ale není jasné, kolik jich v něm při pádu bylo. Konstrukce tři dny před tím prošla inspekcí okresního stavebního úřadu, dodala AP.

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Témata: stan, Virginie

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