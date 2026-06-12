U Řecka zachytili prudce jedovatého čtverzubce, běžně se vyskytuje v tropech

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  15:20aktualizováno  15:20
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U jižního pobřeží Řecka vědci zaznamenali v moři výskyt jedovaté ryby zvané čtverzubec stříbropásý, která se jinak běžně vyskytuje v tropických vodách Indického či Tichého oceánu. V posledních letech je však stále častěji viděna také ve Středozemním moři. Podle vědců je důvodem oteplování související s klimatickými změnami.

„Zaznamenali jsme malé jedince lagocephala v oblastech, jako je Burzi, Lefkandi a Eretria a také na plážích v Attice,“ řekl mořský biolog Dimitris Pafras a použil latinský název pro čtverzubce stříbropásého (Lagocephalus sceleratus).

Jedovatá ryba čtverzubec stříbropásý. (3. června 2025)
Jedovatá ryba čtverzubec stříbropásý. (3. června 2025)
Jedovatá ryba čtverzubec stříbropásý. (19. dubna 2007)
Čtverzubec se svléká z kůže jako králík.
8 fotografií

Podle něj je to důsledek globálního oteplování. „Když má potravu, vhodnou teplotu a málo nepřátel, je to očekávaný výsledek,“ dodal. Vědci už v předchozích letech zaznamenali výskyt této ryby mimo její tradiční prostředí například u tureckého, kyperského či chorvatského prostředí.

Čtverzubec stříbropásý je nebezpečný pro rybáře, jimž může poškodit rybářské sítě a sníst v nich chycené úlovky. Narušit může také mořské ekosystémy a je prudce jedovatý.

Do řádu čtverzubců patří i ryba známá pod japonským názvem fugu, která je považována za delikatesu, pokud ji ovšem správně připraví zkušený kuchař, jinak rovněž způsobí otravu.

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U Řecka zachytili prudce jedovatého čtverzubce, běžně se vyskytuje v tropech

Jedovatá ryba čtverzubec stříbropásý. (3. června 2025)

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