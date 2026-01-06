Stovky zrušených letů, pět mrtvých ve Francii. Sníh paralyzuje Evropu

Počasí a technická porucha téměř ochromily železniční dopravu v Nizozemsku, kde podle agentury DPA až do 10:00 nejezdily žádné vlaky státní železniční společnosti. Na vině byly problémy s výhybkami způsobené počasím, k čemuž se brzy ráno přidala také porucha počítačového systému.
Mezinárodních spojů a vlaků nestátních společností se porucha nedotkla. Problémy jsou také na silnicích a amsterodamském letišti Schiphol, které muselo zrušit asi 350 letů.
Mluvčí ruzyňského letiště uvedla, že v úterý ráno kvůli problémům na amsterodamském letišti nebyla vypravena dvě letadla. Do Prahy nepřiletěly ani dva spoje s plánovaným příletem v 10:50 a 13:45 a zrušeny jsou i další odpolední lety jak z Prahy, tak z Amsterodamu.
Podle agentury Reuters nizozemská KLM informovala, že kvůli nepříznivému počasí zruší na amsterodamském letišti ve středu 600 letů. Podle místních médií bude v zemi ve středu platit téměř na celém území druhý nejvyšší stupeň meteorologické výstrahy.
V několika částech Anglie v úterý platí výstraha před sněhem a náledím, ve Skotsku jsou podle DPA uzavřeny stovky škol a až do noci tam nepojedou některé vlaky. Švédsko zasáhly 40stupňové mrazy, v Dánsku hrozí sněhová bouře a španělský ostrov Mallorca zasypal sníh.
Na většině území Francie v úterý podle deníku Le Monde platí druhý stupeň výstrahy před počasím; třetí stupeň ze čtyř platil ráno pro 26 západních a severozápadních departementů. Ve středu bude tento oranžový stupeň platit pro 38 departementů převážně na severu země.
Město Nantes pozastavilo městskou hromadnou dopravu a region Normandie nařídil snížit rychlost na hlavních silnicích o 20 kilometrů v hodině. Francouzské dráhy SNCF oznámily zpomalení některých vysokorychlostních vlaků ze 300 na 200 kilometrů v hodině a zrušení několika spojů na západě země.
Rušení letů a smrt na silnicích
Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot oznámil, že kvůli sněhu budou muset společnosti zrušit část svých středečních spojů na pařížských letištích. Podle agentury AFP se bude jen dopoledne omezení týkat přibližně 40 procent letů plánovaných na největším francouzském letišti Charlese de Gaulla a 25 procent letů na letišti Orly. K omezení přistoupila letiště kvůli odklízení sněhu z ranvejí a odmrazování letadel, ze stejných důvodů už v úterý snížila počet letů o 15 procent.
Při dopravní nehodě v Presles-en-Brie u Paříže zemřel řidič nákladního vozu, který v pondělí vpodvečer kvůli sněhu a náledí narazil do vozidla jedoucího v protisměru. Další dvě osoby byly zraněny, napsala AFP.
Podle ní bylo okolo pondělních 18:00 zaznamenáno rekordních zhruba 1020 kilometrů dopravních zácp v pařížském regionu. V úterý podle agentury ve stejném regionu zemřel i řidič, který sjel do řeky Marne, a další tři osoby přišly o život při dvou nehodách na jihozápadě země.
Sníh zasypal i francouzskou metropoli. Pařížský dopravní podnik RATP na svých stránkách uvedl, že provoz autobusových linek je kvůli počasí „silně narušen“. Podobně jsou na tom některé příměstské vlakové spoje; metro a tramvaje ve městě fungují normálně.