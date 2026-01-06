Šumava hlásí silné mrazy, teploty klesly až k minus 25 stupňům

Ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Úterní ráno nebylo tak chladné jako pondělní.
Modrava (německy Mader) je obec v okrese Klatovy, 13 km jihozápadně od Kašperských Hor. Obec leží v Národním parku Šumava. (2. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na Šumavě se k hranici minus 25 stupňů Celsia ještě přiblížily například stanice v Borových Ladech, Volarech nebo Hliništi. V pondělí naměřili na Perle více než minus 30 stupňů Celsia. „Podobné teploty jako dnes a v pondělí očekáváme ještě ve středu a ve čtvrtek ráno. Potom by se mělo o něco oteplit,“ uvedl Frühbauer.

Dodal, že rekordní úterní hodnoty nikde na jihu Čech překonány nebyly. Ale i v Českých Budějovicích, které leží v nižší nadmořské výšce, se ráno teplota blížila k minus deseti stupňům Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý přes den podobné počasí jako v pondělí. Znamená to většinou polojasno a teploty kolem minus pěti stupňů Celsia.

