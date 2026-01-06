Na Šumavě se k hranici minus 25 stupňů Celsia ještě přiblížily například stanice v Borových Ladech, Volarech nebo Hliništi. V pondělí naměřili na Perle více než minus 30 stupňů Celsia. „Podobné teploty jako dnes a v pondělí očekáváme ještě ve středu a ve čtvrtek ráno. Potom by se mělo o něco oteplit,“ uvedl Frühbauer.
Dodal, že rekordní úterní hodnoty nikde na jihu Čech překonány nebyly. Ale i v Českých Budějovicích, které leží v nižší nadmořské výšce, se ráno teplota blížila k minus deseti stupňům Celsia.
Podle předpovědi meteorologů bude v úterý přes den podobné počasí jako v pondělí. Znamená to většinou polojasno a teploty kolem minus pěti stupňů Celsia.