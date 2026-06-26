Teplotní peklo lámalo opět rekordy. Čtyřicítky si razí cestu do centra Evropy

Autor: ,
  17:52aktualizováno  17:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V Británii vydala meteorologická služba Met Office výstrahy kvůli extrémnímu...

V Británii vydala meteorologická služba Met Office výstrahy kvůli extrémnímu horku od pondělí do čtvrtka, teploty mohou v Anglii a Walesu dosáhnout až 38 stupňů. Meteorologové zároveň upozorňují na velmi teplé noci, kdy teploty v jižní Anglii neklesnou pod 20 stupňů, což označují jako tropické noci. | foto: AP

Extrémní vedra narušují i infrastrukturu a dopravu v západní Evropě. Ve Francii...
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
Lidé stojí ve frontě na nákup stojanových ventilátorů a zvlhčovačů vzduchu v...
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
13 fotografií
Zhruba týden už sužují Evropu tropická vedra. V pátek opět se bořily teplotní rekordy na několika místech v Evropě. Ve Velké Británii padl třetí den teplotní rekord za měsíc červen, kdy na východě Anglie naměřili necelých 37 stupně Celsia. V Německu ve městě Saarbrücken teplota vystoupala na rekordních 40,9 stupně Celsia.

Přes 40 stupňů naměřilo celkem pět stanic v Německu. Předchozí červnový rekord činil 39,6 stupně.

V Anglii podle stanice BBC kvůli extrémnímu počasí muselo částečně nebo úplně přerušit výuku více než šest set škol. Řada turistických a historických památek byla nucena upravit své otevírací doby. Například slavný most přes řeku Temži Tower Bridge je pro návštěvníky zcela uzavřen. Britské muzeum v Londýně varovalo, že možná bude muset uzavřít některé výstavní síně.

Páteční teplota překonala rekord ze čtvrtka, kdy v Merryfieldu v jihoanglickém hrabství Somerset vyšplhala rtuť teploměru na 36,7 stupně.

Londýnští záchranáři v pátek zaznamenali nejrušenější den za celý uplynulý týden. Počet případů srdeční zástavy kvůli vedru vzrostl téměř o třetinu. Úřady proto vyzývají veřejnost, aby dodržovala pitný režim a vyhýbala se venkovní fyzické aktivitě a zdůrazňují, že doporučení se týká i mladých lidí v dobré fyzické kondici.

Na severu Anglie a ve Skotsku meteorologové varují před bouřkami. Bouřlivé počasí zasáhlo Skotsko den poté, co tam byl ve čtvrtek zaznamenán nejteplejší den letošního roku. Teploty v oblasti Dumfries a Galloway dosáhly 31,2 stupně Celsia.

Tropy na Slovensku

Slovensko v pátek zaznamenalo nejteplejší den v letošním roce, dosavadní červnový rekord zatím ale nepadl. Meteorologové upozorňují, že v příštích dnech vedra ještě zesílí a pravděpodobně bude překonán historický rekord 40,3 stupně Celsia z července 2007.

Podle imeteo.sk už zhruba hodinu po dnešním poledni rtuť teploměru v jedné z vesnic nedaleko Bratislavy vystoupala na 36,3 stupně Celsia. Tím překonala dosavadní letošní maximum z minulého víkendu. Následně ještě teplejší počasí zaznamenaly měřící stanice v několika jiných lokalitách.

Dosavadní červnový teplotní rekord na Slovensku má hodnotu 38,8 stupně Celsia a byl naměřen na východě země na konci června 2022.

Slovenský hydrometeorologický ústav očekává, že vedra na Slovensku vyvrcholí v pondělí, kdy by maximální teplota vzduchu mohla atakovat hranici 41 stupňů Celsia. Za jeden z důvodů současné intenzivní vlny veder meteorologové považují skutečnost, že noci jsou nyní nejkratší v roce.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.