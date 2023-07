Máme právo na sebeobranu. KLDR hájila v OSN testování balistických raket

Rada bezpečnosti OSN nemá ke KLDR již mnoho let jednotné stanovisko. Čína a Rusko tvrdí, že nemá smysl zpřísňovat sankce proti Severní Koreji, jiného názoru jsou další stálí členové s právem veta - USA, Británie a Francie.

Vystoupení severokorejských diplomatů na zasedání Rady bezpečnosti OSN ohledně jaderného programu či rozvoje balistických raket jsou vzácná. Před čtvrtečním proslovem vyslance Kima Songa se tak stalo v roce 2017. „Důrazně odsuzujeme a odmítáme svolání schůze Rady bezpečnosti ze strany Spojených států a jejich spojenců,“ řekl vyslanec.

Severní Korea ve středu oznámila, že otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-18. Podle vyslance tím země jen vykonávala své právo na sebeobranu. Cílem podle vyslance bylo také „odradit nebezpečné vojenské pohyby nepřátelských sil“.

Zástupce americké vyslankyně při OSN Jeffrey DeLaurentis uvedl, že USA vyzvaly „veřejně i v soukromí“ KLDR k dialogu. „Tato opakovaná odpálení (balistických raket) ukazují, že se Pchjongjang cítí povzbuzen,“ uvedl americký diplomat. Podle něj je chybou Ruska a Číny, že Rada bezpečnosti nehovoří ohledně KLDR jednotným hlasem.

Čína však kritizuje Spojené státy a jejich spojence, Jižní Koreu, že vojenskými cvičeními jen dráždí Severní Koreu. „ Studená válka před dlouhou dobou skončila, ale přízrak studenoválečnické mentality přetrvává,“ uvedl čínský vyslanec. Podle něj to zvyšuje napětí ve světě a činí situaci na Korejském poloostrově neřešitelnou.

Letos v únoru Severní Korea oznámila, že otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela tehdy vystoupala do výšky 5 768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů. Údaje ze zkoušky ukázaly, že by tato zbraň teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, pokud by letěla po standardní trajektorii, napsala agentura AP. Radu raketových testů KLDR uskutečnila i loni.