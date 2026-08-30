Počet mrtvých po ničivé povodni v Nepálu stoupl na 734, uvedly úřady

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  7:36aktualizováno  7:36
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Následky povodně v nepálském okrese Nuwakot. (26. srpna 2026)

Následky povodně v nepálském okrese Nuwakot. (26. srpna 2026) | foto: AP

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Na nejméně 734 vzrostl počet mrtvých po ničivé bleskové povodni, která ve středu zasáhla sever Nepálu. Podle agentury Reuters to v neděli uvedl nepálský úřad pro zvládání katastrof. V Nepálu zůstává nezvěstných zhruba 2500 lidí, včetně 589 cizinců.

Pátrání po dalších obětech záplav pokračuje. Spolu s pohřešovanými v čínském Tibetu, jenž byl také zasažen, se hledá ještě asi 3000 lidí.

V Tibetu zahynulo podle tamních úřadů 16 lidí. Dosud nejvyšší počet těl – 259 – vyprostily úřady v nepálském okrese Čitvan, který leží na hranicích s Indií, a tedy desítky kilometrů po proudu od samotné oblasti katastrofy. Dalších 184, respektive 82 těl bylo nalezeno v sousedních okresech.

Místní policie agentuře Reuters sdělila, že se obyvatelé i záchranáři přesunuli do výše položených míst poté, co v posledních hodinách opět stoupla hladina nedaleké řeky Trišuli. Tím se zvyšuje riziko dalších záplav.

Čína katastrofu spojila s klimatickou změnou. Čínská státní televizní stanice CCTV v neděli uvedla, že byla „způsobena nestabilitou ledovce v důsledku dlouhodobých dopadů globálního oteplování.“

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