Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce

Autor:
  7:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Následky zemětřesení ve Venezuele. (1. července 2026)

Následky zemětřesení ve Venezuele. (1. července 2026) | foto: Reuters

Restaurace McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele slouží jako zdravotnické...
Venezuelští záchranáři se radují po úspěšné záchranné misi. (2. července 2026)
Hernán Gil, kterého venezuelští záchranáři vytáhli z trosek po osmi dnech. (2....
Hernán Gil, kterého venezuelští záchranáři vytáhli z trosek po osmi dnech. (2....
33 fotografií
Počet obětí dvou zemětřesení, která 24. června zasáhla Venezuelu, podle předsedy parlamentu Jorge Rodrígueze vzrostl na 4118 mrtvých a 16 740 zraněných.

"Oficiální bilance k 10. červenci: 4118 mrtvých," uvádí prohlášení, které na Telegramu zveřejnil Rodríguez. Počet zraněných 16.740 zůstává stejný jako ve čtvrtek.

Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, podle odhadů OSN by však mohl dosáhnout až 50 tisíc. Jiné odhady se kloní spíše k číslu 10 tisíc.

Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně nastala 24. června s odstupem 39 sekund a zasáhla především sever Venezuely. Stovky budov se zřítily. Naděje na nalezení přeživších je s více než dvoutýdenním odstupem mizivá, stovky rodin však dál prohledávají trosky a hledají těla blízkých.

OSN ve středu vyzvala státy k finančním příspěvkům na pomoc Venezuele při zvládání následků zemětřesení. Caracas současně vyzval několik zemí, aby uvolnily zmrazená venezuelská aktiva.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.