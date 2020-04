Počet obětí koronaviru ve Spojených státech přesáhl 5000. Podle Trumpa čeká USA několik strašných týdnů

Washington Podle posledních statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse nákaze koronavirem ve Spojených státech podlehlo už více než 5000 lidí, celkem jich je 5119. Nakazilo se 216 515 osob. Nejhůře zasaženým místem je New York, kde zemřelo přes 1370 lidí. Kvůli epidemii koronaviru čeká Spojené státy několik strašných týdnů, upozornil prezident Donald Trump. Uvedl také, že uvažuje o plánu zastavit lety do nejvíce postižených oblastí.

„Rozhodně o tom uvažujeme, ale jak to jednou uděláte, opravdu tvrdě zasáhnete odvětví, které je zoufale potřebné,“ připustil Trump.



Šéf Bílého domu také řekl, že nevyhlásí karanténu na celém území USA, protože počty nakažených se v jednotlivých amerických státech liší. Vysvětloval také, že když se dozvěděl o „závažnosti“ nového typu koronaviru, přestal

nákazu přirovnávat ke chřipce, jak to dělal v prvním období pandemie. „A je to tak nakažlivé. Ještě nikdo neviděl nic takového, kdy to (koronavirus) zničehonic mají velké skupiny lidí, které jen byly v přítomnosti někoho (nakaženého),“ uvedl.

Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že nařízení, aby zůstali co nejvíce doma, se nyní týká více než 75 % Američanů.



USA dochází zdravotnický materiál

List The Washington Post napsal, že federální vládě docházejí zásoby ochranných zdravotnických prostředků. Soupeří o ně jak federální úřady, tak vlády jednotlivých amerických států.



Ruský letoun naložený desítkami tun zdravotnického materiálu určeného na pomoc Spojeným státům bojujícím s epidemií koronaviru ve středu odpoledne místního času (pozdě večer SELČ) přistál na letišti v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters, která ruskou humanitární pomoc Američanům označila za skvělý marketingový tah ze strany šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa se potýká s nedostatkem plicních ventilátorů a ochranných pomůcek, Putinovu nabídku pomoci přijal v pondělí. Reuters připomíná, že jde o nebývalou věc, protože to Spojené státy obvykle poskytují pomoc zemím postiženým nějakou pohromou, spíše než aby ji samy přijímaly.

Nejmenovaný činitel ve Washingtonu potvrdil, že zásilka je přímým výsledkem Trumpova telefonátu s Putinem. Obsahuje podle něho 60 tun zdravotnického materiálu, jako jsou plicní ventilátory, respirátory nebo roušky. Dodal, že tyto věci budou zkontrolovány, jestli jsou v souladu s americkými předpisy týkajícími se kvality.

„Nic tu není k vidění. Pouze ruský vojenský letoun přistávající na letišti Johna F. Kennedyho se 60 tunami zdravotnického materiálu na podporu amerického boje s koronavirem. Jde o mistrný propagandistický tah v situaci, kdy naše vláda opouští roli Spojených států coby vůdce v globální krizi,“ okomentoval ruskou pomoc Brett McGurk, bývalý americký diplomat, který pracoval pro Trumpa i dva předešlé americké prezidenty.

Ve státě Connecticut na severovýchodě Spojených států zemřelo šestiměsíční dítě a stalo se tak zřejmě nejmladší obětí nemoci COVID-19 v USA. Podle modelů americké vlády by kvůli koronaviru mohlo ve Spojených státech umřít 100 000 až 240 000 lidí.