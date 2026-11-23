Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Tkačenko dříve oznámil, že se záchranářům podařilo z trosek vyprostit živou 79letou ženu. „Byla hospitalizována. Zdravotnický personál jí v současné době poskytuje veškerou nezbytnou péči,“ napsal na sociální síti Telegram. Ještě v neděli večer Tkačenko vylíčil,příběh záchrany sedmiletého chlapce, který v rozvalinách přežil téměř 14 hodin.
Ruské drony zasáhly pětipodlažní obytný dům o nedělním ránu. Ruské ministerstvo obrany se k útoku dosud nevyjádřilo, poznamenal server BBC News.
Po zásahu vznikl v domě v Dymeru požár a zničené jsou byty od prvního po páté podlaží, popsal ráno událost Tkačenko. Tlaková vlna poškodila i nedalekou budovu mateřské školy. Jednou z obětí útoku se stal mladík narozený v roce 2008, mezi čtyřmi zraněnými je i 16letý chlapec, jehož zdravotníci odvezli do nemocnice.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X napsal, že se podařilo evakuovat devět lidí. Také uvedl, že obytný dům zasáhl dron typu Šáhed a odsoudil trvalý ruský teror. Slíbil odvetu za ruský útok.
Požár v rafinérii na jihozápadě Ruska
Rušno přitom není jen na Ukrajině, v petrochemickém závodu v Novošachtinsku v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska vypukl po tříhodinovém náletu ukrajinských dronů rozsáhlý požár. Podle očitých svědků hoří jedna ze skladovacích nádrží. Jasná záře na obloze je vidět desítky kilometrů daleko, napsal dnes ruský server Kuzbass-segodnja. V Novošachtinsku podle portálu Donpress.ru hoří nejen v rafinérii, ale také v areálu společnosti Tata-gaz, kde se nalézají sklady pohonných hmot. Ruské úřady se dosud nevyjádřily.
„Úřady zatím mlčí, ale záběry šířící se na sociálních sítích ukazují ohromnou záři viditelnou na desítky kilometrů daleko,“ napsal Donpress.
Rafinérie, která je podle tisku s to zpracovat až 7,5 milionu tun ropy ročně, je vzhledem k blízkosti hranice a důležitosti pro zásobování jihu evropského Ruska a pro logistiku vojsk poměrně častým terčem náletů. Naposledy se tak podle úřadů stalo v září a před tím v srpnu. V říjnu ukrajinské drony zaútočily na terminál novošachtinské rafinérie Jih Ruska v Rostově na Donu.
Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina, který tak rozpoutal největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. V chladných měsících Rusko systematicky ničí energetickou infrastrukturu v sousední zemi, a Ukrajinci kvůli tomu musejí snášet dny bez dodávek elektřiny, tepla i vody. Podle RBK-Ukrajina je situace nyní nejhorší v Oděské oblasti. Školy v Oděse budou příští týden fungovat v distančním režimu.
Ukrajina již téměř pět let vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.