Počet obětí zemětřesení ve Venezuele opět vzrostl. Překročil tři a půl tisíce

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  22:29aktualizováno  22:29
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Letecký pohled na zřícené budovy ve městě Catia La Mar ve venezuelském státě La...

Letecký pohled na zřícené budovy ve městě Catia La Mar ve venezuelském státě La Guaira po ničivých zemětřeseních, která zasáhla region. Dvě po sobě jdoucí zemětřesení si ve Venezuele vyžádala již téměř 1 000 mrtvých a více než 50 000 lidí zůstává nezvěstných; v zemi zároveň roste hněv kvůli nedostatku oficiální pomoci při rychlé záchraně přeživších. (27. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
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Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostl na nejméně 3535. V pondělí to uvedl předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Nedělní bilance uváděla 3342 mrtvých. Počet evidovaných zraněných nicméně zůstává, stejně jako v neděli, 16 740.

Podle agentury AFP se úřady vyhýbají zmínkám o pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jejich počet může být až 50 000. Naděje na nalezení dalších přeživších je už podle agentury mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají zemi opouštět.

Bez domova je podle Rodrígueze 17 854 lidí. Mnoho lidí stále žije na ulicích a v parcích.

Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ). Otřesy následovaly krátce po sobě a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5. Jejich epicentra ležela u města Morón.

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