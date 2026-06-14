Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 710, z čehož 149 tvoří úmrtí

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  7:42aktualizováno  7:42
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Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 710, z čehož 149 tvoří úmrtí. S odkazem na vládní údaje to dnes napsala agentura Reuters. Toto množství představuje celkový počet potvrzených případů k pátku, jak vyplývá ze zprávy, která zaznamenala 21 nových případů za uplynulých 24 hodin. K minulé neděli bylo v Kongu z 550 potvrzených případů zaznamenáno 101 úmrtí.
V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16....
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16....
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16....
Demokratická republika Kongo ve střední Africe se potýká s epidemií eboly. (16....
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Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Jejich počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.

Nemoc se rozšířila do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu, které se nacházejí jižně od Ituri, a přes hranice do Ugandy. Ta dosud hlásí 19 potvrzených případů včetně dvou úmrtí.

Nejnovější epidemii eboly, podle WHO čtvrtou největší, způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba, na rozdíl od varianty Zaire, která byla zodpovědná za většinu z posledních 16 epidemií eboly v Kongu.

Demonstrace proti výstavbě karanténního centra

Nemoc se zprostředkovaně dotkla i Keni, kde policie v uplynulých dnech zastřelila tři lidi, kteří se účastnili demonstrací proti výstavbě karanténního centra pro Američany vystavené ebole.

V Kongu se nakazil americký lékař, který byl 20. května spolu s manželkou a čtyřmi dětmi hospitalizován v berlínské nemocnici Charité. Všichni byli propuštěni 6. června.

Jiného Američana s podezřením na nákazu přijala 21. května pražská Fakultní nemocnice Bulovka a propustila jej 10. června. V Těchoníně byl také do 12. června v izolaci český voják, který se 22. května vrátil z mise v Kongu.

21. května 2026
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