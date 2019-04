Počet zraněných po nehodě tramvaje a trolejbusu se zvýšil na 45. Škoda je přes 2 miliony

BRNO Počet zraněných po nehodě tramvaje a trolejbusu minulý týden v Brně se zvýšil ze 40 na 45. Záchranáři po nehodě 1. dubna rozvezli do nemocnic 40 zraněných. Policii se ale dodatečně přihlásili další účastníci nehody s lehčími poraněními. Na policejním webu to ve čtvrtek uvedl mluvčí David Chaloupka. Policie podle něj dosud nevyslechla řidiče trolejbusu, jeho vysvětlení by mohlo být klíčové při zjišťování, co se přesně stalo.

Při vážné nehodě v Křenové ulici minulé pondělí znenadání vybočil trolejbus jedoucí v kolejovém pásu do protisměru a čelně se střetl s protijedoucí tramvají, která jela bez cestujících. Podle policie se jako nejpravděpodobnější příčina jeví technická závada na trolejbusu.



Policisté do čtvrtka podle mluvčího hovořili s desítkou svědků, jejichž zdravotní stav to umožnil. Mezi nimi byl i řidič tramvaje. „Vyšetřovatel získal i další kamerové záznamy nehody od řidiče, který projížděl místem a přihlásili se i další očití svědkové. Děkujeme veřejnosti za dosavadní spolupráci při šetření této nehody,“ uvedl Chaloupka.



Případ policie prověřuje jako podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Nehoda se stala v pondělí 1. dubna před 14:00 a Křenovou ulici téměř na šest hodin zablokovala. V nemocnici skončilo 40 lidí včetně obou řidičů, 13 lidí bylo zraněno těžce a středně těžce. Škoda je odhadnuta na dva miliony korun. Vyšetřování může trvat měsíce.



Trolejbusy stejného typu, jaký havaroval v Brně, nyní preventivně stahují z provozu a kontrolují Pardubice.