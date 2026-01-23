Potratové pilulky poštou? Zakažte to, volali z Pochodu pro život ve Washingtonu

Pochod pro život (March for Life) patří mezi největší opakující se demonstrace za lidská práva na světě. Každý rok se 23. ledna desítky tisíc zastánců života scházejí ve Washingtonu a pochodují směrem na Kapitol. Připomínají si výročí rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1973 v případu Roe vs Wade, které legalizovalo potraty ve všech 50 státech USA. A požadují, aby potratové pilulky byly staženy z oběhu. Při dnešní akci její účastníci vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby tak učinil.
Pochod pro život (March for Life) v americkém Washingtonu, D.C. (23. ledna 2026)

