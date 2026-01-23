Potratové pilulky poštou? Zakažte to, volali z Pochodu pro život ve Washingtonu

23. ledna 2026 22:40, aktualizováno 22:40
Pochod pro život (March for Life) patří mezi největší opakující se demonstrace za lidská práva na světě. Každý rok se 23. ledna desítky tisíc zastánců života scházejí ve Washingtonu a pochodují směrem na Kapitol. Připomínají si výročí rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1973 v případu Roe vs Wade, které legalizovalo potraty ve všech 50 státech USA. A požadují, aby potratové pilulky byly staženy z oběhu. Při dnešní akci její účastníci vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby tak učinil.