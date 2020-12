Pochybili Dánové při likvidaci norků? Miliony mrtvých zvířat skončily pod zemí, mohly znečistit spodní vody

KODAŇ/PRAHA Lokální dánské rádio uvedlo, že rozkládající se těla norků, kteří byli usmrceni kvůli mutaci nového koronaviru, již mohla stihnout kontaminovat spodní vody. Dánský parlament zároveň vytváří komisi, která má vládní kroky prošetřit. Do masových hrobů byly uloženy miliony mrtvých norků, píše The Guardian.

Severská země utratila až 17 milionů norků poté, co objevila zmutovanou verzi koronaviru, kterou tato zvířata - chovaná kvůli kožešině - přenášejí. Jelikož bylo téměř nemožné spálit tak velké množství mrtvých zvířat najednou, pohřbívaly úřady miliony norků ve dva metry hlubokých jámách, které nápadně připomínaly masové hroby. Dánská média poté popsala hororové příběhy o „norčích zombie“. Zvířata se totiž působením plynů vznikajících při rozkladu tkání začala nafukovat a dostala se opět na povrch zemský, jelikož ani jeden metr půdy nestačil k jejich zastavení.



Dánsko bylo největším světovým vývozcem kožešin z norků. Kontroverzním rozhodnutím došlo de facto ke zdevastování tohoto průmyslu, na němž bylo finančně závislých mnoho lidí. Dvěma z nich, otci a synovi, se dokonce dánská premiérka Mette Frederiksenová na místě omluvila. Od začátku listopadu se vedla vášnivá diskuze o tom, zda je vyhubení norků vlastně zapotřebí a jak velká rizika mutace představuje, například i vůči vakcíně. Nicméně nyní vyvstaly i další problémy jiného charakteru.

Právní experti již na konci listopadu pro dánskou stanici TV2 uvedli, že vláda nechala norky pohřbít, aniž by si uvědomovala, jaké mohou být dopady na životní prostředí. Ve vojenském výcvikovém prostoru v oblasti Západního Jutska byly například pohřbeny tisíce norků příliš blízko jezera, což vyvolalo obavy z možné kontaminace zásob pitné a podzemní vody.

Poslankyně za Západní Jutsko ze Socialistické strany lidové (SF) Signe Munková již dříve označila masové hroby norků za „tikající environmentální bombu“ a uvedla, že „norky je potřeba okamžitě vyjmout“. Nyní se parlament chystá ustanovit vyšetřovací komisi, protože - jak uvedla místní rozhlasová stanice Radio4 tento týden ve čtvrtek - studie pocházející od vládní Agentury pro ochranu životního prostředí dospěla k závěru, že podzemní vody v této oblasti již mohly být znečištěny, a činitelé vyzvali orgány k rychlému konání.

Agentura předtím během týdne uvedla, že neočekává závěry obsáhlejšího průzkumu zkoumajícího dopady hromadných zvířecích pohřebišť na životní prostředí dříve než před Novým rokem. Místa, kam byla těla norků umístěna, jsou v současnosti pod 24hodinovou ostrahou.

Navíc dánské ministerstvo potravin, zemědělství a rybářství také ve čtvrtek také připustilo, že nemůže s jistotou říci, kde a jak bylo zlikvidováno zhruba 4700 tun těl norků, což představuje zhruba 1,5 milionu jedinců.

„Může se to zdát být divné, když to slyšíte, ale my zkrátka nemůžeme počítat každého jednoho norka,“ cituje ministra zemědělství Rasmuse Prehna britský server The Guardian. „Můžete si třeba vytrhat vlasy z důvodu, že to takto může fungovat, ale je to prostě tak. Navíc si v současnosti myslíme, že je pravděpodobné, že norků bylo do země pohřbeno více, než jsme si dříve mysleli.“ Podle ministerstva se může jednat až o 31 000 tun, což odpovídá zhruba 11 milionům norčích těl.

„Spálit je by bylo nejlepší, ale šíření covid-19 na farmách byl velmi urgentní problém a nebyla žádná rychlejší cesta, jak se zbavit tolika mrtvých těl,“ uvedla již dříve ministryně životního prostředí Lea Wermelinová.