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Putin zápasil s hlasováním na dálku, ukázalo se, že nemá aktivovaná Windows

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  11:30
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Ruský prezident Vladimir Putin se stal terčem posměchu na sociálních sítích poté, co státní média zveřejnila záběry jeho účasti ve volbách do Státní dumy. Hlava státu tentokrát odevzdala hlas prostřednictvím online hlasovacího systému. Celý proces však provázely viditelné rozpaky i technické detaily, které pobavily uživatele internetu.

Na publikovaných záběrech je vidět třiasedmdesátiletý diktátor, jak se soustředěně a s přivřenýma očima sklání k monitoru. Manipulace s počítačovou myší mu zjevně činila potíže, v jednu chvíli se musel naklonit blíže k obrazovce, aby text vůbec přečetl, přičemž druhou ruku držel zatnutou v pěst na stole.

Ruský prezident Vladimir Putin hlasuje online v parlamentních volbách v Kremlu. (18. září 2026)
Putin odvolil elektronicky, moc jistě se při tom netvářil (19. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin hlasuje online v parlamentních volbách v Kremlu. (18. září 2026)
Volební banner strany Jednotné Rusko (18. září 2026)
25 fotografií

Jakmile se mu hlasování podařilo dokončit, s viditelnou úlevou se pousmál, pokývl hlavou, zavřel složku a spokojeně vstal od stolu.

Největší vlnu reakcí však vyvolal moment, kdy kamera zabrala samotnou obrazovku. Ta měla potvrdit úspěšné odeslání hlasu, diváci si ale okamžitě všimli oznámení v pravém dolním rohu monitoru, které upozorňovalo na neaktivovanou licenci operačního systému Windows.

„Mohl by prosím někdo tomu dědovi aktivovat Windows? Jaderná velmoc, a ani si nemohou dovolit licenci,“ rýpl si na síti X jeden z komentujících. Další uživatelé se pozastavovali nad starším monitorem značky Dell a Putinův soustředěný výraz přirovnávali k „strýci hrajícímu Solitaire na Windows XP“, někteří pak z neobratného přístupu usoudili, že ruský vůdce sedí za počítačem poprvé v životě.

Ruské úřady mezitím hlásí, že samotná infrastruktura pro elektronické hlasování čelí problémům. Šéfka ruské volební komise Ella Pamfilovová uvedla, že systém online hlasování v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem, situace je však podle ní pod kontrolou.

Spolu s volbami však na mezinárodní scéně přetrvávají obavy z možné následné eskalace agrese vůči Ukrajině a hybridních provokací směrem k zemím NATO, před kterými nedávno varovali evropští představitelé v čele s polským premiérem Donaldem Tuskem.

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