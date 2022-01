Pod hladinou Atlantiku zuří skrytá válka. Ruské ponorky s britským námořnictvem ‚válčí‘ o kabely

V severním Atlantiku je rušno. Zatímco objektivy celého světa se upínají k Ukrajině, kde Rusko u hranic shromáždilo přes 100 tisíc vojáků, zrovna tak významné vojenské „klání“ se odehrává na širém moři.

Podle Britů ruské námořnictvo intenzivně mapuje síť kabelů, pomocí nichž se mezi pevninami šíří internet a digitální data. V patách mu jsou právě lodě Jejího Veličenstva, což občas vede ke kolizím. K jedné takové došlo už před Vánoci 2020, kdy do sonaru britského bitevníku HMS Northumberland narazila ruská ponorka provádějící podmořský průzkum.

Incident vyšel najevo teprve před dvěma týdny díky novému dokumentu televizní stanice Channel 5. Štáb, který byl v tu dobu na palubě Northumberlandu, totiž srážku zachytil přímo na kameru. „Co to sakra bylo?“ pronesl po nárazu člen posádky – úryvek z videa následně obletěl sociální média.

Útok nejen na ekonomiku

Zda utrpěla škody ruská ponorka, není jasné, ale britská loď se musela po tomto střetu vrátit do skotského přístavu, aby poškozený sonar vyměnila, uvedla BBC. Ministerstvo obrany podle ní obvykle své operace nekomentuje, ale tentokrát učinilo výjimku, jelikož incident zachytily kamery. Objevily se spekulace, že se nemuselo jednat o ojedinělý případ.

„Za posledních 20 let vidíme obrovský nárůst ruských ponorkových a podmořských aktivit,“ uvedl pro deník The Times náčelník britského generálního štábu admirál Tony Radakin. Účelem je podle něj nikoli pouhý průzkum, nýbrž „ohrožení a potenciální využití světového informačního systému,“ jenž je v dnešní době závislý primárně na podmořských kabelech.

Útok na tuto komunikační tepnu by se podle Radakina mohl za určitých podmínek rovnat vyhlášení války. Podle článku BBC z roku 2017 teče pod mořem zhruba 97 procent současné komunikace. Denně se tak na finančních operacích vypořádá až deset bilionů dolarů (asi 215 bilionů korun).

Alžběta II. ‚vydědila‘ oblíbeného syna Andrewa, přišel i o oslovení. Doplatil na účast při Epsteinových orgiíc

„Pokud by došlo k třetí světové válce, byla by tohle dobrá cesta, jak nám znepříjemnit život? Ano – to je přesně důvod, proč to dělají,“ řekl The Times zdroj z námořního prostředí. „Přijdeme-li o kabely, nikdo nemůže telefonovat, nikdo neuzavře obchod, nekoupí akcie a ekonomika se zadrhne.“

Pro příklad není třeba chodit daleko. Přesně to se nedávno stalo ostrovnímu státu Tonga, kde podmořské kabely poškodil sopečný výbuch. Obyvatelé ztratili na několik dní přístup k internetu i telefonní signál a byli de facto odříznuti od okolního světa. Fungovaly jen satelitní telefony na velvyslanectvích v tonžském hlavním městě Nuku’alofa. Na kompletní opravu si údajně ostrov bude muset počkat až čtyři týdny.

Ruská superzbraň

Cest, jak poškodit podmořský kabel uměle, je dle The Times hned několik. Například dálkově ovládané potápěcí stroje (takzvané ROV) mohou sestoupit až do hloubky šesti kilometrů a kabel přerušit pomocí hydraulického zařízení. V menších hloubkách přichází v úvahu využití armádních potápěčů, kteří by kabel přerušili speciální pilou, nebo i obyčejné kotvy.

Ruské námořnictvo má ale dle časopisu Forbes v záloze ještě jedno překvapení – speciální miniponorky známé pod zkratkou AGS. Ty mohou sestupovat do značných hloubek a díky jadernému pohonu se pohybovat až rychlostí 30 uzlů (přes 50 km/h). Jsou sice závislé na mateřských ponorkách, jež mají Rusové zatím jen dvě – BS-136 Orenburg a BS-64 Podmoskovje – nová třída Belgorod je však údajně ve fázi prvních zkoušek.