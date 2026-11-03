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Pod základním táborem Everestu se srazily vrtulníky s turisty, dva mrtví

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  12:29aktualizováno  12:29
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Dva vrtulníky se srazily při přistávání v nepálské vesnici pod základním táborem na Mount Everestu. Zahynul nejméně jeden člověk a dva další se zranili, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Vrtulníky transportovaly turisty, kteří v oblíbené podzimní sezoně vystoupali k základnímu táboru, a srazily se u vesnice ležící v nadmořské výšce 4200 metrů nad mořem.

Zahynul 47letý turista z Indie, zranění utrpěl také novozélandský pasažér, který musel být transportován k ošetření do Káthmándú. Nepálský pilot byl ošetřen na místě.

Kolik lidí bylo na palubě obou strojů, ale není bezprostředně jasné.

Na Everestu nejsou silnice a vrtulníky jsou jediným způsob, jak dopravit dolů turisty a průvodce, kteří v zimě a ve vysoké nadmořské výšce onemocní nebo se vyčerpají, podotýká AP.

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