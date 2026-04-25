Kdo zabil Roxanne? Vraždu z roku 1982 pomohl policii vyřešit podcast

Vyšetřovatelé se obrátili na místní mediální společnost, která souhlasila s produkcí podcastu nazvaného „Kdo zabil Roxanne Sharpovou?“.
Během vysílání šesti dílů ožil zájem veřejnosti a mluvčí louisianské policie Marc Gremillion připsal podcastu zásluhy, že získal klíčové tipy od veřejnosti a přiměl nové svědky, aby se obrátili na vyšetřovatele.
„Podcast pomohl našim vyšetřovatelům dát dohromady informace, kde se Roxanne nacházela ve dnech před smrtí. Byla to velká pomoc při šíření povědomí o případu mezi veřejnost a při následném kontaktování svědků,“ řekl Gremillion agentuře AP.
Policie v posledních dnech obvinila čtyři muže ze znásilnění s přitěžujícími okolnostmi a vraždy druhého stupně: Perryho Waynea Taylora, Darrella Deana Spella, Carlose Coopera a Billyho Williamse mladšího. Prvním třem jmenovaným je 64 let, Williams má 62 roků.
Cooper a Taylor již byli ve vězení kvůli jinému případu. Williams a Spell byli zatčeni začátkem tohoto týdne. Sharpová byla známou všech čtyř zatčených podezřelých.
„Vážíme si tvrdé práce odvedené v případu Roxanne Sharpové,“ uvedla neteř oběti Michele Lappinová v prohlášení vydaném jménem rodiny. „Doufáme, že přijde spravedlnost, zhojení ran a uzavření případu,“ dodala.
Syn Billyho Williamse uvedl, že jeho otec je nevinný. „Myslí si, že ho obviňují z něčeho, co neudělal. Říká, že by v životě nikomu neublížil,“ prohlásil. Příbuzní dalších obviněných nereagovali na žádosti o vyjádření.
Podcast otevřel diskuzi napříč generacemi
„Když jsme s podcastem začínali, mysleli jsme si, že to nikoho nebude zajímat, ale rychle jsme museli změnit názor. Hodně lidí se ozvalo a říkalo, že Roxanne znali, pamatují si ji a že se s ní kamarádili,“ řekl Charles Dowdy, viceprezident společnosti Northshore Media, která podcast produkovala.
Policie si svého času už myslela, že případ je vyřešen. Stalo se tak poté, co se k vraždě Sharpové přihlásil sériový vrah Henry Lucas. Ten byl ale proslulý falešnými doznáními. I v tomto případě své tvrzení nakonec odvolal a další důkazy vyloučily, že by měl s vraždou něco společného.
Devětatřicetiletý Justin Joiner z farnosti St. Tammany, která se nachází asi 50 kilometů severně od New Orleans uvedl, že jeho otec, policista z Covingtonu, byl jedním z prvních, kteří dorazili na místo zločinu a že jej po zbytek života trápilo, že se případ nepodařilo rozlousknout. Až do své smrti v loňském roce si schovával kufřík plný poznámek k případu.
„Viselo to nad komunitou jako velký černý mrak. Nikdo o tom nechtěl mluvit. Mluvilo se o tom doma, ne na veřejnosti,“ řekl a dodal, že podcast otevřel diskusi o případu napříč generacemi a v celé komunitě.
„Nevyřešené případy se samy od sebe nevyřeší. Vyřeší se jen díky tomu, že se každý rok objevují lidé, kteří se odmítají vzdát. Díky tomu se Roxanne a její rodina konečně dočkaly spravedlnosti, na kterou tak dlouho čekaly,“ usoudil policejní náčelník v Covingtonu Michael Ferrell.