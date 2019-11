Corbyn je kvůli antisemitismu nevolitelný, v Labouristické straně zakořenil nový jed, tvrdí britský rabín

LONDÝN Šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn dovolil, aby v jeho straně zakořenil antisemitismus a je kvůli tomu nezpůsobilý zastávat vysoké volené funkce. V článku pro úterní vydání deníku The Times to napsal britský vrchní rabín Ephraim Mirvis. Podle Mirvise je strach zástupců židovské komunity z kroků případné vlády vedené labouristy oprávněný. Mluvčí opoziční strany v reakci uvedl, že Corbyn je bojovníkem proti antisemitismu.

Mirvis se k politickým záležitostem obvykle nevyjadřuje, k napsání článku se podle svých slov rozhodl proto, že je v nadcházejících parlamentních volbách „v sázce duše národa“. Labouristická strana se podle něj nedokázala řádně vyrovnat s obviněními z antisemitismu, která se týkala jejích členů, a nezaujala k věci rozhodný postoj.

„Bylo by chybou vnímat to jako lidské selhání spíše než jako politický problém. Je to selhání kultury. Je to selhání vedení. V Labouristické straně zakořenil nový jed, a to s posvěcením lidí ve vrcholných pozicích,“ napsal rabín. „Nejsem tu od toho, abych říkal lidem, jak mají volit. Je mi líto, že jsem se do této situace vůbec dostal. Vznáším pouze otázku: Co řeknou výsledky voleb o morálním kompasu této země?... Nebuďte na pochybách, v sázce je samotná duše našeho národa,“ dodal.

Labouristy letos v únoru opustilo devět poslanců, kteří jako důvod uvedli mimo jiné i neschopnost strany zakročit proti antisemitským výpadům. „Drsnou pravdou je, že strana je tvrdší vůči těm, kdo si stěžují na antisemitismus, než vůči antisemitům,“ napsal tehdy jeden z nich, Ian Austin. Také Mirvis nyní uvedl, že tvrzení, že se strana vypořádala s antisemitismem, je „lživá povídačka“.

Výzvu, aby Britové ve volbách nevolili labouristy právě kvůli Corbynovým antisemitským postojům, nedávno na titulní straně zveřejnil list The Jewish Chronicle. V textu mimo jiné upozornil na to, že Corbyn otevřeně podporuje lidi s antisemitskými názory, přátelí se s představiteli hnutí Hamás a je kritikem Izraele.

Corbyn sám se k rabínovu textu dosud nevyjádřil, mluvčí labouristů ale uvedl, že „Jeremy Corbyn je celoživotním bojovníkem proti antisemitismu a jasně řekl, že nemá místo ve straně ani ve společnosti a že nikdo, kdo ho hlásá, to nedělá jeho jménem“.